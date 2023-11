Scuole paritarie, Orsenigo (PD): "Un colpo alle scuole no profit in Lombardia"

"La maggioranza che guida la Regione Lombardia ha colpito duramente le scuole paritarie no profit, già in difficoltà a causa dell'inflazione e dei costi energetici in aumento. Purtroppo, non siamo riusciti a evitare che il modesto budget annuale di otto milioni, precedentemente destinato alle sole scuole no profit, venisse esteso anche alle scuole a scopo di lucro".

Questo è quanto afferma il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, in seguito al respingimento di due emendamenti durante la discussione della legge di revisione normativa ordinamentale 2023 in aula consiliare.

"Questa modifica riguarda la legge regionale 19 del 2007, che disciplina il sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia. Le parole 'non statali e non comunali senza fine di lucro' sono state sostituite con 'paritarie non comunali', estendendo così i contributi regionali a circa altre 100 scuole a scopo commerciale, nonostante le disposizioni nazionali che stabiliscono la priorità per le scuole private paritarie non commerciali. Queste istituzioni sono tenute a reinvestire eventuali profitti nella gestione e nell'educazione, operando a titolo gratuito o con un corrispettivo simbolico".