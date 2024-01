Servizio civile in Comune, sei posti a 507,30 euro al mese

Sei posti di Servizi civile universale in Comune a Olgiate Comasco.

L'opportunità

Ecco una nuova opportunità, proposta ai giovani tra i 18 e i 29 anni: dodici mesi di attività per 25 ore settimanali per una retribuzione mensile pari a di 507,30 euro. L'esigenza del Municipio è quella di coprire sei posti in diversi settori della macchina amministrativa di Palazzo Volta.

Le posizioni ricercate

I settori coinvolti: Urp/Servizi demografici, Servizi sociali Piazza, Area Lavori pubblici e Patrimonio, biblioteca, asilo nido comunale, Segreteria/Pubblica Istruzione. Gli aspiranti operatori volontari possono presentare domanda accedendo, tramite Spid, alla piattaforma Dol del Dipartimento (https://domandaonline.serviziocivile.it/), seguendo le istruzioni riportate nel sito dell’associazione "Mosaico" (www.mosaico.org), partner del Comune nella gestione della selezione.

La scadenza per presentare la domanda

Per i giovani interessati a partecipazione, la presentazione della domanda deve rispettare come scadenza le ore 14 del prossimo 15 febbraio. Le selezioni prenderanno il via entro il 25 febbraio, mentre l’inizio dell’anno di Servizio civile è previsto per il 28 maggio.

Tra i requisiti richiesti: cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno, assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per porto abusivo d’armi.