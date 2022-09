È ormai tempo di elezioni 2022, mancano meno di due settimane, i diversi partiti spingono con la campagna elettorale e anche le loro sezioni locali non sono da meno: come la Lega Giovani Cumasch che organizzerà due gazebo nel fine settimana in sostegno dei suoi leader politici. (In foto Matteo Mauri, coordinatore provinciale Lega Giovani)

Si avvicinano le elezioni: la Lega Giovani Cumasch annuncia i suoi gazebo

Il primo si terrà domani, venerdì 16 settembre 2022, a Erba e sarà la terza tappa comasca del camper della Lega Giovani. In quell'occasione il sostegno del gruppo andrà al candidato capolista On. Eugenio Zoffili, nonché vicecordinatore della Lega Lombarda. Sabato 17 settembre, invece, il gruppo giovanile sarà presente a Cantù per sostenere il Sottosegretario On. Nicola Molteni e candidato all’uninominale del territorio per il centrodestra.

"Come Giovani - dichiara Matteo Mauri (Coordinatore provinciale) - saremo in prima linea in questi ultimi scampoli di campagna elettorale per spiegare soprattutto a coloro i quali hanno perso fiducia nella classe politica, specialmente le ragazze ed i ragazzi che voteranno per la prima volta, l’importanza del voto e, dato a mano, il fatto che la Lega sta lavorando per il loro futuro e per dare più opportunità alle nuove generazioni in ambito scolastico e professionale: tutto questo perché crediamo nel nostro futuro".