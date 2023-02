Si è chiuso il congresso del Partito Democratico comasco: è testa a testa tra Bonaccini e Schlein

"Si sono conclusi sabato in provincia di Como i congressi dei 31 circoli del Partito Democratico comasco, che hanno aperto la discussione politica interna e portato al voto gli iscritti sulle quattro mozioni congressuali e le rispettive candidature a Segretario/a del Partito Democratico. I risultati emersi hanno evidenziato un clamoroso testa a testa tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Stefano Bonaccini ha ottenuto il 46,58% dei voti degli iscritti; Elly Schlein il 43,89%, Gianni Cuperlo il 6,83%, Paola De Micheli il 2,69%. Un esito che fissa un vero e proprio testa a testa tra gli iscritti dem comaschi, con una differenza in termini di voti assoluti di appena 13 voti, tra Bonaccini e Schlein.

"Quello in provincia di Como è un risultato importante che dimostra come anche nella base del Pd sia germogliato il messaggio e la voglia di un cambiamento vero che rigeneri l’intero Partito Democratico, che gli dia un’identità chiara, comprensibile e coerente. Come Comitato Parte da Noi – Como per Elly Schlein ci teniamo a ringraziare i componenti della Commissione congressuale, i segretari locali e soprattutto tutti gli iscritti e le iscritte del PD per i contributi e l’energia che ciascuno, indipendentemente dalla scelta di voto poi espressa, ha portato alla discussione interna nei circoli, per la voglia comune di tornare a dare senso e futuro al nuovo PD".

Terminato questo momento di confronto interno, ora si apre la seconda fase: quella delle Primarie aperte a tutti i cittadini, gli elettori, i simpatizzanti, i non iscritti e gli iscritti al PD, di domenica prossima, 26 febbraio 2023. Un momento di democrazia rivolto a tutti coloro che si riconoscono nei valori e nelle idee della sinistra e del centrosinistra. Qualsiasi cittadino comasco dai 16 anni in su dalle 8 alle 20 di domenica potrà recarsi ai seggi allestiti in tutta la provincia per partecipare ed esprimere il proprio voto.