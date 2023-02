Sicurezza, Molteni: “Fatto un passo in avanti importante per la sicurezza del Paese"

Sono stati approvati oggi gli emendamenti per rendere applicabili lo scorrimento delle graduatorie per il riempimento del ruolo direttivo e ispettori, il potenziamento degli organici e le semplificazioni delle procedure.

Emendamenti che hanno fatto "esultare" il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni:

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione di due emendamenti nel Decreto Milleproroghe da parte delle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali del Senato che vanno nella direzione di rafforzare la sicurezza del paese e l’operatività della Polizia di Stato: uno sullo scorrimento delle graduatorie per il riempimento del ruolo direttivo e ispettori della PS e l’altro sulla semplificazione delle procedure concorsuali.

Con questi due emendamenti, ai quali abbiamo lavorato per mesi, rafforziamo il comparto della pubblica sicurezza, potenziamo gli organici del ruolo direttivo della Polizia di Stato e, senza arretrare sul piano della qualità della formazione, semplifichiamo le procedure di assunzione per le forze di Polizia. Un risultato importante, fortemente voluto dal Ministro dell’Interno, dal Governo, da tutte le forze Politiche della maggioranza e dai sindacati della Polizia di Stato.

La sicurezza è la precondizione per lo sviluppo del Paese e investire sugli organici delle nostre forze di Polizia è indispensabile per aumentare la prevenzione, il controllo del territorio e il contrasto alla criminalità. L’approvazione di questi emendamenti confermano l’attenzione per il lavoro straordinario, quotidiano, silenzioso e instancabile dei nostri operatori di sicurezza. Lungo questa strada bisogna continuare per rafforzare i presidi di sicurezza come luoghi di legalità e gli organici delle forze di Polizia”.