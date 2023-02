Sicurezza, Molteni: "Ottimo lavoro forze di polizia nel Comasco. Nessun passo indietro dello Stato su legalità e sicurezza"

“Soddisfazione per l’eccellente e brillante operato delle forze dell’ordine nella provincia di Como, in questi giorni impegnate in importanti interventi ad alto impatto per la prevenzione e il controllo capillare del territorio, contro lo spaccio e il degrado urbano. Il frutto di una attività continua e sistematica di presidio interforze del territorio contro fenomeni di illegalità diffusa che rischiano di alimentare allarme sociale. Una risposta efficace da parte della Prefettura e della Questura di Como".

Così il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni esprime apprezzamento per le operazioni delle forze di polizia in provincia di Como, tra cui anche l'arresto di un uomo colpevole di tentato omicidio. Nel frattempo l'onorevole annuncia la visita di lunedì, a partire dalla Prefettura di Varese, con sopralluoghi nelle aree più colpite delle due province dal fenomeno dello spaccio di droga.

E poi Molteni annuncia che da parte dello Stato non si farà nessun passo indietro in materia di sicurezza e legalità:

"Dal Ministero dell’Interno c’è la massima attenzione sui fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, grazie al servizio antidroga organizzato dalla questura di Como, sono stati messi in campo ben 40 operatori delle varie forze di pubblica sicurezza per perlustrare le aree boschive intorno ad Appiano Gentile, precisamente i boschi del Parco Pineta e Oltrona San Mamette. Lunedì mattina sarò in Prefettura a Varese per incontrare i Prefetti, i Questori, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Varese e di Como. Insieme faremo il punto della situazione sull'ottimo lavoro svolto in questi mesi per la sicurezza e il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Ho chiesto di fare personalmente dei sopralluoghi nelle zone boschive interessate dallo spaccio. Ascolterò volentieri le istanze dei sindaci dei comuni interessati dal fenomeno per comprendere le attuali esigenze sul versante della prevenzione e della tutela dei territori. Nessun passo indietro dello Stato sulla sicurezza e il contrasto allo spaccio di droga”.