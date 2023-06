È notizia di questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, il decesso di Silvio Berlusconi, ex premier, ex presidente del Milan, leader di Forza Italia e presidente dell'Ac Monza. La sua morte ha avuto risonanza in tutta Italia, com'è normale che sia per un uomo che ha rappresentato e diviso, a livello di opinione pubblica, il nostro Paese. E tale risonanza non poteva che giungere anche qui, in provincia di Como, dove alcuni dei politici del territorio hanno voluto ricordarlo.

Silvio Berlusconi, il ricordo dei politici comaschi

Tra i primi a scrivere un messaggio diretto al "Cavaliere" c'è stato Alessandro Fermi, assessore regionale all'Università, ricerca e innovazione e storico membro di Forza Italia fino al recente passaggio in Lega. Queste le sue parole:

"Ciao Silvio, grazie per aver scritto uno straordinario pezzo di storia in tutti i campi in cui hai dedicato parte della tua vita. Resterai immortale, così come lo sarà ciò che hai lasciato al nostro Paese. L'Italia ti rende omaggio. Per me è stato un privilegio averti conosciuto".

Parole sentite anche da parte di Eugenio Zoffili, vice coordinatore regionale del partito in Lombardia e Presidente della Delegazione parlamentare italiana OSCE:

"Sono profondamente commosso per la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi, grande uomo di rara umanità che ho avuto l'onore di conoscere e apprezzare personalmente in diverse occasioni. Imprenditore, dirigente sportivo e leader politico di grande successo, grazie alla sua lungimiranza ha ottenuto straordinari risultati in tutti i campi che l’hanno visto protagonista. Mi unisco nel cordoglio e nel dolore alla collega in Commissione Difesa Marta Fascina, ai suoi familiari e a tutti gli amici di Forza Italia. Ci mancheranno il suo coraggio, la sua tenacia, la sua generosità e il suo umorismo. Ciao Silvio, il tuo ricordo e il tuo esempio vivranno per sempre".

Infine, anche il ministro per le Disabilità, la comasca Alessandra Locatelli: