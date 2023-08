Sindaco sfiduciato: ad Alzate arriva il commissario

Al fianco di Mario Anastasia rimane solo l'assessore Colombo.

E' ufficialmente caduto il sindaco di Alzate, Mario Anastasia. Le dimissioni di tutti i consiglieri comunali, nel corso dell'ultima seduta consiliare, ha definitivamente messo la parola fine sull'attuale Amministrazione. A dimettersi sono stati il vicesindaco e assessore a Bilancio e Tributi Lorenzo Benzoni, il capogruppo di maggioranza e assessore a Istruzione e Servizi scolastici Paola Lanini, l’assessore alle Politiche sociali e del lavoro Daniela Maroni, l’assessore allo Sport e Rapporti con le frazioni e Politiche giovanili e associazioni Mattia Caldera, il consigliere Andrea Pollastri, il consigliere Cristian Fusi staccatosi dalla maggioranza qualche tempo fa e l’unico rappresentante dell’opposizione Vivi Alzate Brianza Bruno Cifaldi. A queste hanno fatto seguito le dimissioni anche di Sergio Molteni, fuoriuscito dal gruppo di Anastasia subito dopo le elezioni. Il paese si avvia al commissariamento.

Non si è fatta attendere la comunicazione ufficiale dei consiglieri dimissionari:

"Abbiamo segnalato in questi mesi a più voci e in vari modi una serie di criticità amministrative e politiche che, puntualmente ignorate e banalizzate, hanno aperto un periodo di crisi nella vita politica alzatese. Abbiamo segnalato a più riprese un “metodo” di lavoro del primo cittadino da noi non condiviso, abbiamo chiesto un “cambio di rotta”, ma non abbiamo visto alcun cambiamento nei comportamenti amministrativi e politici del sindaco - hanno dichiarato i dimissionari - E’ chiaro che mai avremmo voluto vivere e far vivere questa situazione al nostro paese, ma è altresì chiaro come il perdurare di questa fase di instabilità possa essere veramente nocivo per Alzate: da qui quindi la nostra scelta dolorosa, ponderata e purtroppo non procrastinabile ulteriormente".