“In provincia di Como servono più agenti delle Forze dell’ordine! Da quando è in carica questo sciagurato Governo giallorosso, come Lega lo abbiamo ripetuto in continuazione : in provincia di Como servono più agenti delle forze dell’ordine! Soltanto così lo Stato potrà sradicare le tante, troppe, piccole e grandi zone franche di criminalità che si stanno formando nel nostro territorio di frontiera”. Parla così il deputato leghista Eugenio Zoffili, Presidente del Comitato Bicamerale di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol eS di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Sparatoria nel bosco a Monguzzo Zoffili (Lega): “Sevono più Forze dell’ordine”

Zoffili cita anche un episodio di cronaca, avvenuto lo scorso dicembre. A Monguzzo, all’interno dei boschi, c’era infatti stata una sparatoria con un ferito.