Stop allo smart working per i frontalieri, Erba (M5S): "Bisogna prolungare questo strumento, ha funzionato bene"

Stop al lavoro agile per i frontalieri: non è stato rinnovato l’accordo amichevole tra Italia e Svizzera sottoscritto nel 2020 che riconosceva la possibilità di ricorrere allo smart working. Un mancato rinnovo che non trova d'accordo il Movimento 5 Stelle e in particolare Raffaele Erba.

La decisione è ormai ufficiale e le regole speciali in materia di telelavoro tra i due Paesi resteranno in vigore soltanto fino al 31 gennaio 2023. Già a fine dicembre, attraverso un Ordine del Giorno presentato a Roma, il Movimento 5 Stelle chiedeva di ripristinare l’accordo. In queste ore sindacati, imprese, camera di commercio hanno inviato una lettera congiunta alla Segreteria di Stato chiedendo la proroga della misura. Al coro delle proteste a difesa del lavoro agile dei frontalieri si è aggiunta ieri anche la Regio Insubrica. E oggi Raffaele Erba ha aggiunto: