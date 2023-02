È stato approvato in Senato questa mattina, mercoledì primo febbraio 2023, il decreto di legge per la ratifica degli accordi Italia-Svizzera. Un passo avanti importante per i lavoratori frontalieri che però non si sono ancora visti restituire il diritto allo smart working. Una richiesta che fa in prima persona il consigliere regionale del Partito Democratico Angelo Orsenigo.

Transfrontalieri, accordo Italia-Svizzera. Orsenigo (PD): "Ora serve riattivare lo smart working"

Queste le sue parole: