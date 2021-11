L'attacco

"Tutto questo alle famiglie costa grandi disagi e un esborso di soldi e di tempo tutt’altro che scontato e alla portata di tutti".

“Solo di ieri la notizia che la Regione Campania fornirà, per il sesto anno, trasporti gratuiti per gli studenti. Un investimento importante che viene fatto anche in Emilia Romagna che ha il fine di sostenere le famiglie e il diritto di studio. L'eccellente Lombardia, alla mia precisa richiesta di rendere gratuito il trasporto per gli studenti under-26 e i libri di testo per ogni ordine e grado, ha fatto spallucce. Ma non solo! A Como, la gestione delle aziende di trasporto a guida leghista ci “regala” bus strapieni, ragazzi lasciati a piedi, assembramenti alle fermate", a dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo.

Trasporti, Orsenigo (Pd): "La Lega fa pagare cari bus strapieni che lasciano i ragazzi a piedi"