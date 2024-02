Una "Lombardia Ideale": 200 persone a Monguzzo per l'incontro con Fontana

Nel 2023 l’ex Sindaca di Monguzzo Marisa Cesana è diventata Consigliere Regionale in Lombardia col Partito “Lombardia Ideale” del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, e per tirare le somme di questi primi 12 mesi in Lombardia, la consigliera regionale ha organizzato un incontro pubblico. L’evento si è tenuto venerdì, 9 febbraio, alle 17.30 allo “Spazio Eventi Castello di Monguzzo Dolcesalato”.

I presenti

All’incontro oltre al pubblico, erano presenti anche alcuni sindaci del territorio, e alcuni politici sostenitori del partito. Cesana ha aperto l’incontro presentando la sua squadra di lavoro in Regione, e mostrando un video nel quale parlava di questo primo anno da consigliera regionale.

“Ringrazio la mia squadra con cui collaboro in questa affascinante avventura. Abbiamo vissuto un anno ricco di impegni e soddisfazioni, per esempio abbiamo sostenuto alcune importanti opere infrastrutturali, e per questo devo ovviamente ringraziare il Presidente Fontana che ha creduto in me”.

Di seguito è intervenuto Giacomo Cosentino, vice presidente del Consiglio Regionale in Lombardia, che ha dichiarato che in Regione sta vivendo una bella esperienza, ottenendo grandi risultati. All’incontro era anche presente Luca Marelli, consigliere regionale, che ha affermato che è stato un anno di intenso lavoro, e che per il futuro vorrebbero migliorare alcuni punti della sanità in Lombardia.

"Abbiamo intenzione di creare tanti progetti di innovazione e ambiente”, ha affermato Giorgio Maione, assessore di Regione Lombardia con delega ad ambiente e clima, presente anche lui all’incontro.

Doveva essere presente anche Guido Bertolaso, assessore di Regione Lombardia al Welfare, ma per degli impegni non ha potuto partecipare, e allora ha inviato un video saluto in cui ringrazia tutti per l’ottimo lavoro svolto.

All’incontro sono intervenuti anche Eugenio Zoffili, deputato per la Lega, e Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como che ha affermato di voler svolgere diverse infrastrutture nel territorio.

“Evviva chi fa politica mettendoci il cuore e il coraggio, e questo Marisa Cesana lo rappresenta. La Lega è presente per tutti i cittadini, e una delle attività che vorremmo svolgere nel territorio, è quella di risolvere il problema di degrado e spaccio”, afferma Zoffili.

All’evento ha partecipato anche Alessandro Fermi, assessore all’Università, Ricerca, Innovazione in Regione Lombardia che ha dichiarato che la Lombardia ha fatto molte cose positive per i propri cittadini, facendo grandi passi avanti anche a livello economico rispetto agli anni passati.

Le parole di Fontana

All’incontro era presente, infine, anche Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia.

"La Lombardia ha dimostrato di essere cresciuta più di tutte le altre Regioni, infatti è bello come il mondo guardi bene la nostra Regione, dobbiamo esserne orgogliosi, e questo è merito anche dei lombardi. Crediamo molto nella sostenibilità, e nel migliorare la sanità. Il nostro Partito parla di cose concrete, e l’invito che faccio è quello di dimostrare che i lombardi ce la possono fare a raggiungere i propri obiettivi".

A concludere gli interventi è di nuovo la Cesana a parlare.