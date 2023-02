Si è conclusa ieri, davanti all'ex ospedale S. Anna, la campagna elettorale comasca di Unione Popolare.

Unione Popolare chiude la campagna al Sant'Anna: "Simbolo del fallimento del sistema sanitario"

"Abbiamo scelto per la nostra chiusura di campagna elettorale un luogo simbolo del fallimento del sistema sanitario lombardo al quale faremo serrata opposizione" hanno dichiarato le candidate e i candidati del collegio di Como: Fabrizio Baggi, segretario regionale di Rifondazione Comunista Lombardia; Mimma Braccio, Daniele Moioli, Stefania Sala e Mauro Baroni.

"È stata una campagna elettorale strepitosa, nella quale abbiamo incontrato in tutta la Lombardia collettivi e comitati che ci chiedono di cambiare il paradigma del sistema di potere lombardo che si è determinato attraverso il consociativismo tra destra e finta opposizione del PD e dei suoi alleati. Porteremo i margini al centro, quei margini che, come ha ripetuto fino allo stremo la nostra candidata Presidente Mara Ghidorzi, sono tutte e tutti coloro le e i quali subiscono sulla propria pelle le politiche del neoliberismo. Noi siamo il vero voto utile, quello che porterà in cosiglio vera opposizione politica e sociale" ha concluso Fabrizio Baggi convalidato nei collegi di Como e Varese.