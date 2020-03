Ursula von der Leyen parla agli italiani: “Presto fondi per la sanità e le aziende” VIDEO

In uno dei momenti più difficili per l’Italia dal secondo dopoguerra, da giorni si invocava una presa di posizione dell’Unione Europea. Non solo per affrontare l’emergenza Coronavirus a livello di continente con risposte pronte e univoche ma anche per far sentire agli italiani di non essere soli a combattere questa battaglia.

Ursula von der Leyen parla agli italiani

L’ultimo dato aggiornato sui contagi ha toccato quota oltre 10mila ma attualmente gli altri europei cominciano a seguire a ruota. Così la presidente della Commissione Europea si rivolge (in italiano) al nostro Paese con parole di conforto.

“Cara Italia, cari italiani, in questo momento così difficile, vorrei dire a tutti voi che lottate contro il virus che non siete soli. Il vostro sforzo ed esempio sono preziosi per tutti i cittadini europei. In Europa stiamo seguendo con preoccupazione ma anche con profondo rispetto e ammirazione quello che state facendo. L’Italia è parte dell’Europa e l’Europa soffre con l’Italia. In questo momento in Europa siamo tutti italiani” ha esordito Von der Leyen.

Quindi ha proseguito: “La Commissione Europea farà di tutto per sostenervi. La crisi colpisce duramente il settore sanitario e ha un forte impatto in molti settori dell’economia. Dobbiamo agire rapidamente, insieme, e portare aiuto. So che l’Italia non dispone di dispositivi di protezione personale, in particolare di dispositivi respiratori, ho chiesto ai miei commissari di collaborare con l’industria per aumentare la produzione di tale attrezzatura”.

“Ma ha anche l’economia ha bisogno di aiuto – ha aggiunto la presidente Von der Leyen – Sto creando un fondo per investimenti in risposta al Coronavirus. Questa iniziativa dovrebbe finanziare investimenti per 25miliardi di euro per l’intera UE in tempi molto rapidi. L’iniziativa convoglierà verso l’Italia diversi miliardi di euro a vantaggio del settore dell’assistenza sanitaria, delle Pmi colpite e, aspetto importante, aiuterà le persone a mantenere i propri posti di lavoro”.

Quindi ha concluso, nuovamente in italiano: “Sappiate che l’Europa è una grande famiglia e questa famiglia non vi lascerà da soli”.

Di seguito l’intervento integrale.