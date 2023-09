Vendita Fatebenefratelli, Orsenigo (PD): “Regione deve fare da garante. L'offerta dev'essere mantenuta”

Nella giornata di ieri, giovedì 15 settembre 2023, è arrivata la conferma dall'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, della vendita dell'ospedale Fatebenefratelli di Erba. Immediate le dichiarazioni di disappunto da parte del mondo politico locale e non potevano mancare anche quelle di Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico che anche nelle scorse settimane, quando le voci di una possibile vendita si erano intensificate.

Le richieste di Orsenigo

“Regione Lombardia vigili perché l’offerta assistenziale fornita dal Fatebenefratelli di Erba sia mantenuta anche dopo la vendita della struttura. Eventualità ormai confermata dall’assessore Bertolaso, durante la seduta di ieri della Commissione regionale Sanità che ho richiesto lo scorso agosto per fare luce sulla situazione del presidio erbese”.

“Palazzo Lombardia svolga un ruolo di garanzia nelle prossime fasi dell’operazione. Dobbiamo tutelare la qualità del servizio eccellente reso dai frati dell'Ordine del Fatebenefratelli sin dal 1931 e da tutti i professionisti sanitari al lavoro nell'ospedale: siamo grati per la loro dedizione e passione e per aver messo sempre al centro il benessere e la salute delle persone. L’aspetto occupazionale non può essere poi assolutamente trascurato: bisogna dare certezze a tutti i lavoratori attualmente impiegati a Erba”.