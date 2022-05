Venerdì politico a Como, arrivano i big: in città Matteo Salvini ed Enrico Letta per sostenere i candidati sindaco.

Venerdì politico a Como, arrivano i big

Doppio appuntamento elettorale prima del fine settimana. Nella giornata di domani, venerdì 27 maggio 2022, a poco più di quindici giorni dal voto arrivano altri due big della politica nazionale nel capoluogo comasco per sostenere i propri candidati alla poltrona di sindaco della città.

Alle ore 18 il leader della Lega Matteo Salvini sarà in piazza Volta per un incontro con il popolo del Carroccio. Salvini, insieme all'assessore regionale Alessandra Locatelli e ai vertici comaschi del partito, sarà in città per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Giordano Molteni.

Alle 21 invece sarà la volta del segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta, arrivato in Lombardia per un tour elettorale in vista delle prossime amministrative. Sarà al Birrificio in via Pasquale Paoli 3 per incontrare i comaschi con la candidata del centrosinistra a sindaco del capoluogo Barbara Minghetti e Giorgio Berna, candidato sindaco a Erba.