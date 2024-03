Via libera a una variazione di bilancio da 4 milioni di euro: fondi a sociale, cultura e manutenzioni

A Cantù, nell'ultimo Consiglio comunale, approvata una variazione al bilancio di previsione dal valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, con un focus particolare su investimenti a sostegno di progetti sociali, culturali e infrastrutturali nel territorio comunale.

Centro diurno per persone con disabilità: progetto da 5 milioni di euro

Tra le principali manovre, spicca la modifica della fonte di finanziamento per la realizzazione del nuovo Centro diurno per persone con Disabilità in via Baracca, che ha recentemente ottenuto il via libera dalla Giunta regionale all'ipotesi di accordo di programma. La variazione conferma il passaggio del finanziamento da mutuo ad avanzo di amministrazione, garantendo una gestione più sostenibile delle risorse. L'investimento complessivo previsto per il progetto è di 5 milioni di euro, con una divisione paritaria del costo tra Regione Lombardia e Comune di Cantù.

È stato incrementato di 500mila euro il supporto a iniziative a tutela di soggetti fragili come minori, anziani e disabili. I nuovi fondi stanziati consentiranno il potenziamento di servizi indispensabili al miglioramento della qualità della vita delle fasce più attenzionate della popolazione. Sono stati destinati, inoltre, 120mila euro provenienti da trasferimenti ministeriali, a progetti sociali su territorio comunale, evidenziando l'impegno dell'Amministrazione nel promuovere uno sviluppo equo e sostenibile. Attenzione anche al settore cultura, con un investimento di 80mila euro per la promozione di iniziative sul territorio; di questi, 10mila euro saranno destinati all’Associazione Carnevale Canturino a supporto della storica sfilata. Ricollocati, inoltre, 80mila euro a ottimizzazione degli interventi di manutenzione e a garanzia di un’amministrazione più efficiente delle risorse. Per quanto concerne, infine, il concorso alla finanza pubblica, il Comune parteciperà con 150mila euro.

Vicesindaco e assessore: "Fondi significativi per il sociale"