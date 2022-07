Villa Ferranti a Figino: arrivano finanziamenti dalla Regione

Villa Ferranti avrà presto finanziamenti regionali.

L'annuncio del sottosegretario

“Ieri il Consiglio regionale della Lombardia ha approva l’assestamento di bilancio, si tratta di un atto fondamentale che ha permesso di dare un impulso senza precedenti agli investimenti nelle opere pubbliche lombarde.” Lo dichiara il Sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba.

“Una manovra importante anche per il nostro territorio, che ha permesso di incrementare risorse rivolte ai comuni comaschi. Un esempio riguarda l’incremento delle risorse, pari a 10 milioni di euro, del bando per la Valorizzazione del patrimonio culturale lombardo. Grazie all’incremento della dotazione finanziaria, è stato possibile finanziare, per un importo di 640.000 euro il progetto per la valorizzazione di Villa Ferranti, una dimora storica d’eccellenza situata nel Comune di Figino Serenza.”

Conclude Turba: "Nonostante il calo del gettito fiscale, dovuto alla crisi internazionale e una serie di nuove emergenze, Regione Lombardia dimostra nuovamente la grande attenzione rivolta ai Comuni comaschi e alla valorizzazione delle bellezze del nostro territorio”.