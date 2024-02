Voto dei fuori sede, Orsenigo (PD): "Passata la mozione, ora basta con le scuse del Governo"

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato ieri, martedì 6 febbraio 2024, all’unanimità la mozione presentata dal Partito Democratico che chiede al Governo di agire per rendere possibile il voto ai “fuori sede” già dal primo voto utile, le elezioni europee di questa primavera.

Il commento

"È un voto storico che lancia un segnale forte al Governo: basta ostruzionismo – dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo - Sono mesi che la legge deve essere discussa, è inaccettabile lasciare ancora una volta 4,9 milioni di studenti e lavoratori fuori sede senza il diritto di votare. L'Italia è l'unico Paese in tutta Europa, tranne Malta e Cipro, che hanno dimensioni che non lo rendono necessario, a non permettere il voto fuori sede. Il Governo dice che ‘è complicato’ o ‘non si può fare per tutti i livelli’: e gli altri Paesi europei come fanno? Il Governo la smetta con le scuse. Il Senato legiferi immediatamente e il Governo emani subito i decreti attuativi: siamo ancora in tempo".