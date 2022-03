Zoffili: "Depositata interrogazione sulla carenza medici di famiglia". Domani raccolta firme nelle piazze

"Deputati e senatori lombardi della Lega hanno depositato un'interrogazione al Ministro Speranza per sollecitare soluzioni concrete sulla grave carenza di medici di famiglia. La Lombardia è la regione che ne ha di meno: 61 ogni 100mila abitanti rispetto ai 74 del Lazio e agli 80 della Puglia. E' ora di intervenire con provvedimenti urgenti e concreti. Per questa ragione, sabato 12 e domenica 13 marzo la Lega Lombarda per Salvini Premier si mobilita anche nelle piazze lombarde. Parlamentari, europarlamentari e consiglieri regionali saranno presenti negli oltre 500 gazebo allestiti per incontrare i cittadini e raccogliere le loro firme a sostegno della petizione popolare con cui far sentire al titolare della Salute tutta la voce del disagio dei lombardi. Nei prossimi giorni, sarà possibile sottoscriverla anche online sul sito www.legalombardasalvini.com ”.