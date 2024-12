Zoffili porta 150mila euro da Roma per la sede dei Vigili del Fuoco di Erba

Verranno realizzati lavori di ammodernamento e ampliamento della sede di viale Prealpi

Approvato alla Camera dei Deputato l'ordine del giorno dell'esponente della Lega

È stato approvato ieri, venerdì 20 dicembre, alla Camera dei Deputati l’ordine del giorno del deputato leghista di Erba Eugenio Zoffili sulla Legge di Bilancio grazie al quale vengono destinati 150mila per l’anno 2025 a favore del Comune di Erba per la realizzazione di lavori di ammodernamento e ampliamento della sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari, presso il Centro emergenze erbese di viale Prealpi.

"Una grande emozione per me: uno stanziamento che ho fortemente voluto"

"A pochi giorni dalla mia visita ai nostri volontari dei Vigili del Fuoco di Erba in occasione delle celebrazioni di Santa Barbara e di altri sopralluoghi in caserma, sono profondamente soddisfatto di poter annunciare con grande emozione questo importante stanziamento di 150mila euro che ho fortemente voluto e che si è concretizzato grazie al lavoro della Lega alla Camera dei Deputati", ha spiegato Zoffili a margine dei lavori in aula a Montecitorio per l'approvazione della Finanziaria 2024.

Per il deputato è un bellissimo regalo di Natale

"Questo bellissimo e meritato regalo di Natale per i nostri Vigili del Fuoco volontari rappresenta il giusto riconoscimento per lo straordinario impegno quotidiano di queste meravigliose persone, sempre reperibili e operative giorno e notte, consentendo loro di svolgere ancora meglio una funzione fondamentale per gli erbesi e per tutto il territorio", ha commentato con emozione.