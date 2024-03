Elezioni Proserpio 2024: Zuccon pronta a ricandidarsi alla poltrona

C'è già il nome della lista: è Il paese che vogliamo.

Alle Amministrative di giugno Barbara Zuccon ci sarà

Proserpio è uno dei Comuni che il prossimo giugno sarà chiamato a cambiare l'Amministrazione alla guida del paese. E il primo cittadino uscente, Barbara Zuccon, ha già sciolto la riserva e ha annunciato che si ripresenterà per la corsa alla poltrona. Lo ha fatto con una lettera di ringraziamenti per questi 5 anni di amministrazione indirizzata alla cittadinanza. "Questo primo mandato lo abbiamo vissuto con entusiasmo, sacrificio e grande umiltà, ho messo sempre il cuore in ogni scelta fatta per il bene del nostro paese. Sono stati anni molto intensi, infatti abbiamo affrontato e superato difficoltà che non avremmo mai immaginato, ma anche i periodi più difficili li abbiamo affrontati con l’energia, la forza di volontà e lo spirito di servizio necessario per fare uscire la nostra comunità più forte e unita. Ci tengo a ringraziare tutti i cittadini che si sono resi disponibili, ovviamente grazie alla Giunta e ai miei consiglieri che mi hanno sempre garantito il supporto. Ringrazio anche i consiglieri di minoranza per il confronto sincero nonostante abbiamo punti di vista opposti. Grazie ai dipendenti comunali che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di ogni obiettivo raggiunto in questi anni, e grazie a tutti coloro che hanno collaborato con me in questa fantastica esperienza, come per esempio le varie associazioni del territorio".

Una squadra rodata con nuovi ingressi

Ad accompagnare la Zuccon in questa nuova candidatura c'è la lista Il paese che vogliamo, composta da Stefania De Leo, Federica Doglio, Silvio Franchi, Giuseppe Pennati, Barbara Pistono, Elio Reali, Angelo Rigamonti, Giona Rizzi ed Elena Rusconi. "Posso orgogliosamente affermare che tutto ciò che avevamo indicato nel nostro programma elettorale è stato realizzato, e quindi vi chiedo di confermarci la fiducia anche nella prossima tornata elettorale, per continuare nell’importante lavoro che abbiamo iniziato cinque anni fa, e che proseguirà con la stessa determinazione per fare di Proserpio un luogo di eccellenza, ricco di umanità e di servizi in cui ciascuno possa trovare soddisfazione a vivere", ha commentato il sindaco.