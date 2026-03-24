BCC Cantù: Sostenere la crescita delle PMI e il territorio attraverso il credito cooperativo

BCC Cantù, banca di credito cooperativo con una lunga tradizione sul territorio, continua a supportare le Piccole e Medie Imprese (PMI) locali, contribuendo allo sviluppo economico delle aree in cui opera. Il direttore generale Massimo Dozio ci racconta come il modello cooperativo della BCC di Cantù sia sinonimo di sostegno continuo, vicinanza e credito alle imprese che caratterizzano il tessuto produttivo locale.

Un credito vicino alle PMI : il cuore del territorio

Il mondo delle PMI è da sempre al centro della missione di BCC Cantù, che si distingue per la sua vocazione a supportare le piccole e medie imprese, in un contesto dove i grandi gruppi bancari spesso guardano a realtà di dimensioni molto più elevate. La Banca di Credito Cooperativo Cantù, come istituto di credito cooperativo, riconosce l’importanza di essere vicina al territorio, mirando a garantire un sostegno finanziario concreto per favorire la crescita e l’evoluzione delle imprese locali.

“Crediamo nel supporto finanziario alle PMI che caratterizzano il tessuto produttivo dei nostri territori”, afferma Massimo Dozio, sottolineando l’impegno della BCC Cantù nell’offrire alle imprese gli strumenti necessari per crescere e ampliare i propri mercati.

2024: un anno di crescita e solidità

Il 2024 per BCC Cantù è stato un anno di soddisfazioni e positivi risultati patrimoniali ed economici. Grazie a una solida base finanziaria, la Banca ha visto crescere il numero di soci e il valore delle masse amministrate. Anche la compagine sociale è cresciuta, con un aumento significativo di oltre 1.000 soci rispetto all’anno precedente, di cui una parte crescente sono giovani imprenditori e professionisti.

Con 11.940 soci totali, di cui ben 2.162 giovani, BCC Cantù continua a rappresentare un esempio di partecipazione e responsabilità sociale. L’attenzione al bene comune è sempre stata uno dei pilastri fondamentali del movimento del credito cooperativo e continua a essere il valore guida per le attività della banca.

I servizi offerti da BCC Cantù alle PMI

BCC Cantù è un partner fondamentale per le PMI locali, non solo come istituto di credito, ma anche come supporto strategico per lo sviluppo delle imprese. Tra i principali servizi offerti, troviamo:

Finanziamenti per la crescita delle PMI locali, per il sostegno alle attività e l’espansione dei mercati.

Servizi personalizzati di consulenza finanziaria, per ottimizzare la gestione economica e patrimoniale delle imprese.

Sostegno all’innovazione, con soluzioni per facilitare l’accesso a finanziamenti per progetti di sviluppo tecnologico e digitalizzazione.

Sostegno al territorio: oltre ai servizi bancari, la Banca è un punto di riferimento per la comunità locale, sostenendo diverse iniziative sociali e culturali.

Un impegno sociale che fa la differenza

Nel corso del 2024, BCC Cantù ha confermato il suo impegno sociale e cooperativo, destinando risorse per sostenere il settore sportivo, le parrocchie, gli oratori, e iniziative di assistenza socio-sanitaria. In particolare, la banca ha continuato a promuovere il Premio di Studio Giovanni Zampese, un’iniziativa che da 27 anni celebra gli studenti più meritevoli del territorio, in onore del suo storico presidente che ha sempre riposto grande fiducia nelle giovani generazioni.

BCC Cantù non è solo una banca: è un punto di riferimento per la crescita economica, sociale e culturale del territorio, con un forte impegno nel sostenere le PMI e nel promuovere la responsabilità sociale.

La crescita sostenibile di BCC Cantù

Nel corso degli anni, BCC Cantù ha saputo rinnovarsi, mantenendo comunque intatta la sua attenzione alla vicinanza e relazione diretta con i clienti, al supporto alle PMI locali e alla crescita sostenibile. In un mondo in rapida evoluzione, la banca ha continuato a rafforzare la propria solidità patrimoniale, incrementando il numero di soci e dipendenti e puntando sul ricambio generazionale.

Nel 2025, infatti, la Banca ha investito in miglioramenti strutturali e ottimizzazioni ambientali, per garantire una sostenibilità duratura nel tempo, e ha assunto numerosi giovani promettenti del territorio. Con questi passi, BCC Cantù conferma il suo impegno per il futuro delle PMI locali, per la crescita economica e per il bene comune.