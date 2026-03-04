Erone Onlus: Dieci anni di impegno per la prevenzione oncologica e la cultura della salute

Erone Onlus, fondata nel 2012 dal chirurgo oncologo Alberto Vannelli, è diventata un punto di riferimento per la comunità nel campo della prevenzione dei tumori e della promozione della cultura scientifica. In oltre dieci anni di attività, l’associazione ha saputo costruire una rete di solidarietà che unisce medici, istituzioni e cittadini con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sulla salute oncologica, superando la paura del cancro con la forza della conoscenza condivisa.

Prevenzione, formazione e supporto: l’approccio olistico di Erone Onlus

Erone Onlus non si limita alla sensibilizzazione, ma si impegna anche nella formazione nelle scuole e nella promozione di eventi pubblici volti a diffondere la cultura scientifica. Ogni progetto è orientato a costruire una coscienza oncologica diffusa, capace di sensibilizzare le persone a prendersi cura della propria salute, attraverso azioni concrete e percorsi informativi.

Le iniziative principali dell’associazione includono:

Prevenzione oncologica attraverso programmi di educazione sanitaria

Formazione nelle scuole, per sensibilizzare i giovani alla salute

Incontri pubblici e attività scientifiche volte a promuovere una cultura condivisa sulla ricerca e la prevenzione

Un approccio umano alla cura del cancro

Erone Onlus si distingue anche per l’attenzione alla dimensione umana della malattia, affrontando il tumore non solo come una questione medica, ma come un percorso che riguarda tutta la persona e la sua comunità. In linea con questa visione, l’associazione offre un concreto supporto psicologico e pratico ai malati oncologici e alle loro famiglie, cercando di ridurre l’isolamento causato dalla malattia.

Tra i progetti più significativi c’è il progetto di psico-oncologia in memoria di Giusy Muttoni, che supporta i pazienti nel loro percorso psicologico e relazionale, e lo Sport e terapia integrata, un’iniziativa che utilizza la canoa come disciplina terapeutica per favorire il benessere fisico e psicologico dei malati, con effetti positivi confermati anche dal contatto con la natura.

Un futuro di speranza: crescita e nuovi progetti

Nel primo semestre del 2025, Erone Onlus ha registrato ben 15 nuove iscrizioni, un segno tangibile del crescente riconoscimento e della fiducia che la comunità ripone nell’associazione. Guardando al futuro, l’associazione prosegue con la stessa passione e dedizione che l’ha contraddistinta fin dagli inizi. Tra i progetti in programma:

Potenziare i programmi di screening e ricerca clinica in collaborazione con ospedali italiani e svizzeri

Rafforzare l’educazione sanitaria nelle scuole e nella comunità

Coinvolgere maggiormente i giovani in percorsi formativi e attività di volontariato

Un impegno che cresce: la prevenzione come responsabilità collettiva

Per Erone Onlus, la prevenzione oncologica non è solo un atto medico, ma una responsabilità collettiva. L’associazione si impegna a rendere la conoscenza un diritto per tutti, e la cura un gesto condiviso, dove la comunità stessa gioca un ruolo attivo nella lotta contro il cancro. Con la continua crescita dell’associazione e l’espansione dei suoi progetti, Erone Onlus si prepara a costruire un futuro in cui la salute e la prevenzione siano valori condivisi da tutti.