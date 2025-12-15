Un’Arena ad alta efficienza: Acinque e Como Next nel progetto della nuova Cantù Arena

“Con i nostri partner di Cantù Next abbiamo l’ambizione di realizzare un’infrastruttura che costituisca un punto di riferimento quantomeno nazionale nel panorama dell’edilizia sportiva sostenibile”. Così Stefano Cetti, amministratore delegato del Gruppo Acinque parla del progetto della Cantù Arena, il futuro palazzetto della Pallacanestro Cantù da 40 milioni che sta prendendo vita nella città del mobile.

Nella realizzazione dell’impianto da 5.200 posti a sedere, il Gruppo porta le proprie competenze nel campo dell’efficienza energetica, già dimostrate al palazzetto del ghiaccio di Varese. La linea guida che sostiene il progetto è infatti il ricorso puntuale alle tecnologie innovative e di alta prestazione così da sfruttare al massimo i modelli della sostenibilità energetica.

Un progetto di ampio respiro per sport, aggregazione e territorio

La Cantù Arena non sarà soltanto un nuovo palazzetto sportivo. Con una capienza prevista di oltre 5.200 posti a sedere, l’edificio è concepito come una struttura polifunzionale capace di ospitare non soltanto eventi cestistici, ma anche concerti, fiere, convention e manifestazioni di vario tipo. Il progetto è frutto di un’Associazione Temporanea di Imprese guidata da Cantù Next S.p.A. e comprende, tra gli altri, Gallerie Commerciali Bennet S.p.A., Bennet S.p.A., Nessi & Majocchi S.p.A., Consonnistrade 2001 S.r.l., Pichler Projects S.r.l., MA.SI Group S.r.l., Cobet S.r.l. e Acinque Innovazione S.r.l.. La nuova arena si inserisce nell’ambito della cosiddetta “Legge Stadi”, la procedura italiana dedicata alla realizzazione e ammodernamento delle strutture sportive. Una struttura che guarda al territorio e alle comunità locali La Cantù Arena non sarà solo infrastruttura sportiva, ma un vero motore di valore sociale ed economico per il territorio della Brianza e oltre. Secondo i promotori, la struttura potrebbe attirare oltre 350mila visitatori l’anno grazie all’ampiezza delle attività previste — dagli eventi sportivi ai concerti, passando per fiere e iniziative culturali. La configurazione dell’arena prevede inoltre spazi accessori e servizi pensati per essere vissuti tutto l’anno: un pavillon da 1.000 mq per attività di allenamento e eventi; un Event Plaza adattabile anche per competizioni internazionali come il basket 3 contro 3; aree commerciali e di ristorazione, oltre a uffici e store collegati alla gestione dell’arena.

Una roadmap chiara: tempi e fasi del progetto

I lavori procedono secondo cronoprogramma, con l’obiettivo di completare la Cantù Arena entro ottobre 2026. La realizzazione è stata affidata a Cantù Arena S.p.A., la società di progetto costituita all’inizio del 2024 dai soci promotori del progetto, tra cui anche Acinque, con uno statuto societario e un consiglio di amministrazione dedicato.