Alla scoperta dei luoghi perduti in Valseriana

Nell’ambito de Il Grande Sentiero 2022 di Lab80, Gorno ospita tre proiezioni che ci raccontano di viaggi in quota o fino al centro della Terra, avventure e conquiste. Attraverso il cinema, vivremo emozioni, fatiche, passioni che spingono a riappropriarsi della natura e della montagna, per riscoprire luoghi perduti e imperfetti nella loro autentica bellezze.

Le tre proiezioni sono inserite in un progetto più ampio finanziato nell’ambito del bando Lombardia Attrattiva che propone un viaggio insolito in ValSeriana, per riscoprire luoghi poco noti in una veste completamente rinnovata e innovativa, scelti come suggestivi contenitori di iniziative apparentemente distanti dalle caratteristiche del luogo stesso.

Le tre serate in programma a Gorno rientrano in una progettualità più ampia e articolata di valorizzazione a un doppio livello: aumentare il senso di appartenenza di coloro che abitano il territorio e renderlo sempre più attrattivo agli occhi del turista.

Le proiezioni si svolgeranno tutte alle ore 21.00 presso l’Area Feste di Gorno – via Sant’Antonio, loc. Villasio e sono ad ingresso gratuito.

Per valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale di Gorno e immergersi nella cultura e nella storia mineraria del borgo prima delle proiezioni sono previste visite guidate dedicate:



– Visita guidata al sito minerario di Costa Jels

Ritrovo alle ore 17:30 presso Piazzale Bersaglieri a Gorno.

Costo € 8,00 a persona.

Obbligatorio avere scarpe da trekking e kway.

– Visita guidata al Museo delle Miniere

Ritrovo alle ore 20:00 presso Piazzale Bersaglieri a Gorno.

Costo € 5,00 a persona.

Prezzo convenzionato per visita al sito minerario e museo € 10,00 a persona.

Prenotazione alle visite guidate obbligatoria al sito (pagamento in loco): www.ecomuseominieredigorno.it

QUESTO IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Gorno, dal 24 agosto al 9 settembre

Mercoledì 24 agosto – ore 21

LUNANA, IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO di Pawo Choyning Dorji (Bhutan, 2019, 110’)

In lotta con la professione che si è scelto, Ugyen è deluso dall’apprendere che per il suo ultimo anno di tirocinio verrà mandato in una scuola di Lunana, nel Bhutan settentrionale, dove si giunge dopo sette giorni di duro cammino a piedi. L’alta quota e la mancanza delle cose più elementari spingerebbero Ugyen ad andare via appena arrivato ma in breve i bambini del posto cercano di conquistarlo. Non hanno però molto tempo a disposizione: Ugyen dovrà prendere una decisione prima che l’arrivo nel gelido inverno lo blocchi sull’Himalaya

INFO: https://www.valseriana.eu/eventi/una-miniera-di-storie-lunana-proiezione-il-viaggio-alla-fine-del-mondo/

Giovedì 1 settembre, ore 21

IL BUCO di Michelangelo Frammartino (Italia, 2021, 93’)

Nell’agosto del 1961, i giovani membri del Gruppo Speleologico Piemontese, già esploratori di tutte le cavità del Nord Italia, cambiano rotta e puntano al Sud, nel desiderio di esplorare altre grotte sconosciute all’uomo, immergendosi nel sottosuolo di un Meridione, che tutti stanno abbandonando. Qui, nel Pollino, in Calabria, questi giovanissimi speleologi, calandosi nel buio della terra, scopriranno la seconda grotta più profonda del mondo, l’Abisso di Bifurto. Questo film è la storia della loro straordinaria impresa.

INFO: https://www.valseriana.eu/eventi/una-miniera-di-storie-proiezione-il-buco/

Venerdì 9 settembre, ore 21

LE TERRE ALTE di Andrea Zambelli, Andrea Zanoli (Italia, 2020, 87’)

Un anno di vita attraverso tutto l’arco alpino, dal disgelo all’arrivo dell’inverno, attraverso gli occhi, i gesti e le riflessioni di tre personaggi: Virginie, Marcel e Valentin. Lontani dallo stereotipo dell’uomo di montagna, le figure che seguiremo sono espressione di una tendenza contemporanea, resistente e alle volte innovativa, di vivere e lavorare sul territorio alpino. Un ruralismo di ritorno è per loro al tempo stesso una scelta politica e spirituale.

INFO: https://www.valseriana.eu/eventi/una-miniera-di-storie-proiezione-le-terre-alte/

Per ulteriori dettagli: www.valseriana.eu

L’iniziativa è organizzata grazie al contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del Bando Lombardia Attrattiva 2021 e grazie al sostegno di Comunità Montana Valle Seriana, Comune di Gorno e in collaborazione con Promoserio, Ecomuseo delle Miniere di Gorno e Laboratorio 80.