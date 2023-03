Como in crescita rapida nel post-pandemia

La pandemia ha portato ovunque a uno stop del settore turistico, ma la ripresa non si è fatta attendere. In alcune località italiane nel 2022 sono stati raggiunti o superati i numeri del pre-pandemia, e per il 2023 si prevede che continui il trend di crescita. Como è tra queste, e si distingue anzi come città numero uno in Italia per l’aumento delle permanenze.

Aumento degli arrivi nel 2022

Se il 2021 mostrava ancora alcuni elementi di incertezza legati alla pandemia da Covid-19, i segnali di ripresa sono stati evidenti nel 2022. In Lombardia si distinguono in positivo Como e Cremona, con un aumento degli arrivi del 40% rispetto all’anno precedente. Como, in particolare, aveva già registrato nel 2021 un incremento delle presenze di oltre il 50% rispetto al 2019.

In Regione si notano però differenze notevoli, con quattro province in aumento e le restanti otto che ancora non raggiungono i numeri del 2019. Oltre alle già citate Como e Cremona, migliorano anche Monza-Brianza e Sondrio, sebbene in percentuale minore. Brescia e Lecco sono però vicine ai numeri del pre-pandemia, e si prevede che li possano superare già quest’anno.

Tra i fattori che hanno reso il territorio lariano una delle aree più resilienti in Italia dal punto di vista del turismo spicca naturalmente la presenza del lago di Como e un’adeguata valorizzazione di questa perla paesaggistica. Aiuta inoltre la vicinanza al Canton Ticino, che incoraggia i turisti ad allargare le proprie escursioni e rende quindi Como una meta popolare e un’ottima base logistica. Oltre agli arrivi domestici, sono poi state alte le presenze di turisti statunitensi.

Questo panorama comporta naturalmente una forte richiesta di servizi per l’accoglienza, alimentando la crescita del settore turistico. Negli ultimi anni si è notato un crescente interesse per gli affitti brevi, con un aumento parallelo di domanda e offerta. Proprio per rispondere a queste nuove esigenze, sul territorio lariano è attiva ComoForRent, agenzia di gestione di case vacanze a Como che offre a chi vuole affittare un immobile un servizio a tutto tondo, che include promozione, burocrazia, e aspetti pratici come pulizie e accoglienza degli ospiti. Attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, il team di ComoForRent è in grado di gestire l’intero processo nel modo più efficiente, permettendo ai proprietari di guadagnare sull’affitto senza perdere tempo.

Potenziali benefici del turismo per il territorio

Nel territorio lariano, il turismo è uno dei motori principali della ripresa economica nel post-pandemia. La popolarità di Como, salita alle stelle dopo che George Clooney vi ha comprato una splendida villa, ha portato a un incremento dei posti di lavoro a beneficio dei residenti. L’occupazione del territorio dipende in gran parte dagli arrivi dei turisti, con ripercussioni positive nei settori dell’ospitalità, del commercio e dei servizi.

L’aumento delle presenze a Como può poi portare a un miglioramento delle infrastrutture locali, reso necessario dalla maggiore pressione su strade e mezzi pubblici. Nuovi investimenti, attratti dal costante incremento di visitatori, potranno dunque dare il via a una serie di interventi che andranno anche a facilitare la quotidianità dei comaschi.

In generale, il turismo è associato allo sviluppo economico del territorio e, se ben gestito, comporta dei vantaggi non indifferenti per la popolazione locale. A Como sarà quindi importante saper adeguare infrastrutture, servizi e offerta di alloggi ai già eccellenti fattori di attrattiva locali, come cultura, arte, cucina e paesaggio. Combinando queste eccellenze, il lariano potrà confermare anche negli anni a venire il proprio ruolo di meta popolare sia a livello domestico che internazionale, con conseguenze positive per l’economia. La zona continuerà dunque a essere resiliente e stabile, nonostante le tante incertezze del periodo attuale.