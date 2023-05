Cresce il mercato dell'usato anche ad aprile, ma gli italiani preferiscono le concessionarie

Dall'ultima analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia, ne esce fuori un mercato dell'usato in ottima salute. Si sono contati infatti 214.224 passaggi di proprietà nel mese di aprile 2023, con un aumento della percentuale del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In generale i numeri risultano in crescita anche nel primo quadrimestre dell'anno, dove le vetture usate acquistate sono state in totale 964.553, facendo segnare un +5,3% rispetto al primo quadrimestre del 2022.

Per quanto riguarda le alimentazioni, le più gettonate restano quelle tradizionali, cioè diesel e benzina. Sono comunque in crescita anche le ibride a diesel, le ibride a benzina e le vetture a metano.

Per quanto riguarda il segmento, le auto preferite sono le utilitarie, con una percentuale del 36%. A seguire i SUV con il 34% e le berline con il 14%. Nello specifico le utilitarie sono maggiormente richieste in Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto. I SUV invece sono più gettonati in Sicilia, ma hanno fatto registrare buoni numeri anche nel Lazio e nel Veneto.

C'è un altro dato che interessa: la maggior parte degli automobilisti preferisce acquistare da concessionarie e rivenditori, piuttosto che da privati. Il dato in un certo senso incuriosisce poiché i prezzi delle vetture usate da concessionarie e rivenditori tendono ad essere più alti rispetto a quelli proposti dai privati, inoltre sono poco trattabili.

Perché gli automobilisti preferiscono quindi questo canale? Per tanti motivi, ma soprattutto perché concessionarie e rivenditori offrono servizi e garanzie che i privati non possono dare.

Tra tutti la garanzia auto legale dei concessionari, che rappresenta una sorta di assicurazione, e che offre ulteriori servizi aggiuntivi come quelli forniti da For Dealer, un valido partner per concessionarie e rivenditori di auto usate.

La garanzia legale tutela l'automobilista nel caso in cui la vettura presenta difetti, anomalie o comunque non funziona bene. For Dealer offre dei servizi aggiuntivi, come ad esempio un software dotato di un algoritmo proprietario che riesce a stabilire con certezza lo stato di usura del mezzo e ricostruirne lo storico.

Si tratta di una piccola rivoluzione nel mercato dell'automotive, poiché di fatto viene superato il concetto tradizionale di garanzia legale, che fino a poco tempo fa aveva creato solo più confusione e spesso è stato motivo di frizione tra concessionarie e automobilisti.

In sostanza viene cristallizzato lo stato in cui si trova il veicolo al momento della vendita, quindi concessionarie e rivenditori si presentano sul mercato come un player affidabile al quale rivolgersi, con la possibilità di risolvere l'annoso problema del post vendita, tipico del settore dell'usato.

Indirettamente ne traggono grande beneficio gli stessi automobilisti, che hanno la certezza garantita di acquistare un veicolo in perfetto stato, anche se usato. Il risparmio risulta ancora più tangibile poiché i clienti acquistano le vetture come nuove, ma a prezzi decisamente più contenuti.