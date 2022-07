I ristoranti pugliesi in provincia di Como

Alla scoperta delle bontà pugliesi a Como e in provincia

Visitare la bellissima Como, il lago e le bellezze lungo la sua costa mette un certo appetito. Il modo migliore per sopire la fame è recarsi in un ristorantino come si deve. In questo articolo abbiamo deciso di parlare dei ristoranti pugliesi presenti a Como e dintorni.

La cucina pugliese, dai sapori schietti e corposi, difficilmente lascia insoddisfatti. La cucina in Puglia è quasi una religione, e sono moltissime le specialità rappresentative da gustare.

A riprova di quanto detto basti pensare che tra le forme di turismo alternativo più in voga in Puglia vi sono i corsi di cucina tenuti da esperte massaie che ci insegneranno a fare alla perfezione le orecchiette pugliesi, la pitta salentina o il celebre “riso, patate e cozze”.

Insomma, la Puglia si propone come luogo del buon cibo e della quiete. Non è un caso che da anni la regione viva un’ondata di turismo e di vitalità senza precedenti. Prima di sederci a tavola quindi, non ci resta che programmare le ferie e affidarci a tour operator e realtà del territorio per trovare una masseria puglia sul mare, in modo da godere sul posto delle bontà gastronomiche del zona, non ci resta che fare tappa in uno dei tanti locali pugliesi della provincia. Andiamo a scoprire quali sono.

La tana dei pescatori

Situato in pieno centro storico della città di Como troviamo quest’osteria che riproduce un ambiente intimo e raccolto. È il posto ideale per chi ama i piatti a base di pesce, sia cucinato che crudo. Frutti di mare, pesce alla brace, zuppe… delle vere leccornie per il palato che ci faranno esplorare tutto il ventaglio dei sapori del mare pugliese.

Crianza

Sempre per chi è alla ricerca di un posto tranquillo e riservato dove desinare, questo ristorantino ci metterà subito di buon umore, pronti per un excursus attraverso i piatti tradizionali sia di terra che di mare. Il locale ha centinaia di recensioni positive a testimoniare la soddisfazione generata nei propri clienti. Il segreto della bontà dei piatti presentati sta sia nell’estro dei cuochi che nell’origine degli ingredienti, che provengono direttamente dalla Puglia.

Osteria casa 28

Anch’esso posizionato nel centro storico di Como, questo ristorante ricrea al suo interno un’architettura tipica delle masserie pugliesi, tra cui archi, pietre a vista, pietra leccese. Sono sparsi dappertutto simboli della tradizione pugliese: capase, damigiane in vetro, pumi pugliesi…

Anche in questo caso ci attende un’esperienza culinaria sublime, che ci porterà a conoscere alcuni dei vini più pregiati della Puglia, da accostare ai piatti più saporiti, sia di terra che di mare.

Di Puglia un po’

Un po’ in stile bottega di una volta, con gestori gentili ed accoglienti che ci faranno sentire subito in Puglia. I pezzi forti sono le degustazioni di antipasti di salumi, formaggi e mozzarelle, che sono un po’ i cardini della cucina pugliese. La scelta perfetta per chi vuole trascorrere una serata spensierata all’insegna della bontà.