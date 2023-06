L'Istituto Manzoni di Erba è oggi punto di riferimento sul territorio per via della sua duplice proposta formativa. Accanto all'indirizzo AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing), conosciuto e apprezzato da famiglie e studenti per la solida preparazione al mondo del lavoro, da cinque anni ha attivato anche il Liceo Scientifico Sportivo.

Perché scegliere il Liceo Scientifico Sportivo di Erba...

A chi è raccomandata l'iscrizione a questo indirizzo di scuola superiore? Considerato che si tratta di un liceo scientifico in piena regola, nel quale però l’insegnamento del latino è sostituito da alcune ore dedicate alle discipline sportive, è fortemente consigliato a chi desidera affiancare allo studio "sedentario", anche le attività motorie, mantenendo aperta la possibilità di iscriversi a ogni facoltà universitaria dopo la maturità: al termine dei cinque anni, dunque, si sarà acquisita non solo competenza nelle materie che caratterizzano il liceo scientifico (matematica, fisica, italiano ecc.), ma anche in un'ampia parte degli sport oggi più praticati.

Non a caso, l'Istituto Manzoni nell'anno scolastico 2022/23 ha accompagnato con mezzi propri gli studenti in piscina per il nuoto e la pallanuoto, nonché in palestre dedicate per i corsi di yoga e quelli di unihokey. Gli insegnanti Andrea Alborghetti e Massimo Cattaneo hanno anche proposto ai ragazzi tennis, beach volley, rafting, canottaggio e altre attività.

Focus di tre mesi in tre mesi e gite

Gli orari del Liceo sportivo, oltre a dedicare alle discipline sportive più importanti almeno un trimestre di full immersion, comprendono anche interessanti gite. Per esempio, al termine di questo anno scolastico gli studenti del terzo, quarto e quinto anno sono partiti per Auronzo di Cadore dove hanno trascorso tre giorni fantastici, caratterizzati da escursioni in mountain bike. Al termine di questa esperienza lo staff della scuola ha ricevuto i complimenti da parte di tutte le guide per la maturità dimostrata dal gruppo.

Amministrazione, Finanza, Marketing

Se il Liceo Scientifico Sportivo è l'ultima novità, l'AFM è invece consolidato. L’indirizzo di Amministrazione, Finanza e Marketing attira ogni anno studenti da ogni parte del territorio, in modo particolare risulta essere preferito da quei ragazzi che desiderano ottenere, al termine dei cinque anni, un diploma in grado di aprire loro immediatamente le porte del mondo del lavoro.

Liceo scientifico sportivo e AFM a Erba: informazioni

L’istituto Manzoni è una scuola paritaria in tutto e per tutto equiparata alla scuola pubblica.