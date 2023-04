Livigno: le quattro attività per concludere la stagione invernale al meglio

Sta per terminare un’altra fantastica stagione invernale a Livigno, che anche quest’anno ha accolto sui suoi oltre 115 km di piste numerosi appassionati provenienti da tutto il mondo, che si sono cimentati nei loro sport invernali preferiti e hanno preso parte a diversi eventi emozionanti, tra cui la recente sesta edizione della Sunrise Mattias. Per concludere l’inverno 2022-2023 in bellezza, la località di punta del territorio valtellinese propone dunque alcuni appuntamenti e promozioni da non perdere per godersi appieno le ultime winter vibes a contatto con la neve soffice.

Lo Snowland Festival con artisti e Dj di fama internazionale

Il primo imperdibile evento è lo Snowland Festival, che si terrà il 22, il 23 e il 24 aprile in località Passo d’Eira. Durante il Festival, artisti e Dj di fama internazionale si esibiranno a 2208m di quota, a bordo delle piste da sci, cantando e suonando tra spettacolari tramonti e panorami esclusivi.

L’energia della montagna, le vibrazioni della musica e una grande community pronta a divertirsi si fondono e si amplificano per dare vita ad un evento musicale unico in Italia. Non mancheranno, inoltre, gli after party che permetteranno di ballare fino a notte fonda nel resort sciistico italiano più cool d’Europa.

La line up delle tre giornate di Festival a Livigno è davvero sorprendente: il primo giorno si esibiranno Fabri Fibra, Hugel, Merk & Kremont, D-Nill, Frank Van Janek, Mazay e Przi; il secondo giorno Sven Väth, Andrea Oliva, Leon e Massimo Logli faranno ballare tutto il pubblico senza sosta; chiuderanno il Festival altri nomi importanti della scena musicale italiana e internazionale: Steve Aoki, Il Pagante, Mattn, Alexander Rya, Edmmaro e In-Style.

Skipass gratis per chi soggiorna in hotel convenzionati

Se invece si vuole approfittare delle ultime nevicate per divertirsi ancora una volta sulle piste dei comprensori livignaschi, il Piccolo Tibet offre la promozione Skipass Free, attiva dal 15 Aprile al 1 Maggio 2023, che permette a tutti coloro che soggiornano in hotel o appartamenti convenzionati (per almeno 4 o 7 notti, fino ad un massimo di 14 notti) di ottenere lo skipass gratuitamente. Il pacchetto è acquistabile tramite prenotazione diretta alla struttura o sul sito.

Per i più temerari: volo in parapendio sulle vette alpine

Un’altra attività da svolgere per le ultime giornate d’inverno è il volo in parapendio sulle vette alpine. Adatto ai più temerari che vogliono vivere un’esperienza indimenticabile e avere una visuale privilegiata sulla valle di Livigno tinta di bianco, tutti i giorni presso Carosello 3000 è possibile volteggiare nel cielo del Piccolo Tibet e ammirare tutta la bellezza della località dall’alto, accompagnati dagli esperti piloti di Feel The Sky Paragliding. Non resta quindi che godersi il volo e, una volta tornati a casa, rivivere l’emozione con i propri cari grazie al video consegnato alla fine dell’esperienza.

Il bombardino, drink simbolo della montagna italiana

Infine, per concludere al meglio la stagione invernale, è impossibile dire di no all’ultimo bombardino, drink simbolo della montagna italiana. Il bombardino nasce proprio a Livigno dall’idea di un giovane genovese che negli anni ’70, per contrastare le temperature gelide della montagna, creò questa bevanda bollente a base di latte, whisky e zabaione. Si dice che il primo fortunato assaggiatore abbia esclamato “Accidenti! È una bombarda!”, dando così il nome ufficiale del drink. Una volta terminata un’adrenalinica sessione di sci, quindi, non c’è niente di meglio che fermarsi ad assaporare un ottimo bombardino e godersi la meraviglia del panorama innevato prima di salutare ancora una volta l’inverno.

