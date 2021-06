L’organizzazione eventi pharma di Target Motivation, in corso i webinar Fondazione Internazionale Menarini

Attiva dal 1985 come PCO (Professional Congress Organizer) e leader nella creazione di eventi, l’agenzia Target Motivation prosegue l’organizzazione di corsi e congressi per il settore pharma, superando gli ostacoli imposti dalla situazione pandemica.

Dopo il virtual meeting “Heart and virus: which link?” del 22 e 23 settembre 2020, svoltosi attraverso la nuova piattaforma per gli eventi digitali sviluppata dalla società, è la volta degli educational webinar sull’Helicobacter Pylori. Quattro incontri formativi in programma dal 18 maggio al 29 giugno 2021, risultato della collaborazione tra Target Motivation e la Fondazione Internazionale Menarini.

Incentrati sulle evidenze scientifiche e cliniche relative all’infezione da H. Pylori, questi webinar rappresentano una grande occasione per approfondire il tema con i massimi esperti internazionali, tra cui Peter Malfertheiner, della Facoltà di Gastroenterologia, Epatologia e Infettivologia dell’Università Otto-von-Guerike di Magdeburg (Germania). La partecipazione è gratuita e rivolta a medici e operatori sanitari.

In particolare, saranno affrontati i temi oggetto dell’aggiornamento del Consensus previsto per i prossimi mesi. Questo conterrà indicazioni approvate dagli esperti internazionali in riferimento all’individuazione dei pazienti, alla diagnostica, alle terapie, alla relazione tra il microbioma e l’Helicobacter Pylori, ma anche alle politiche previste per le diverse zone del mondo.

Quello farmaceutico è uno dei settori di specializzazione dell’agenzia, che oltre ad organizzare moltissimi eventi del settore in Italia e all’estero, ha messo a punto procedure ad hoc e di certificata qualità per i servizi PCO in ambito pharma.

Le fondazioni e le società che si rivolgono a Target Motivation possono quindi contare sulla professionalità di un operatore esperto, attivo da decenni e un servizio completo di pianificazione e coordinamento dell’evento. L’azienda mette a disposizione dei clienti anche la figura del Covid manager.

La Segreteria Organizzativa si occupa dei contatti con i partecipanti e dell’organizzazione degli eventuali transfer. Mentre il dipartimento interno di Design&Technology è a disposizione per lo sviluppo di format inediti, in grado di aumentare il coinvolgimento dei partecipanti attraverso realtà aumentata, ologrammi, gesture control e altre soluzioni tecnologiche innovative.

Ma Target Motivation si occupa anche della selezione dei relatori, ricorrendo alla consulenza di comitati scientifici, e della certificazione dei crediti formativi. Affidando all’agenzia l’intera gestione dell’evento, i programmi scientifici sono stilati da una faculty con esponenti di primo piano nel panorama internazionale, e viene offerta un’assistenza a 360 gradi. Il team si compone infatti di figure professionali afferenti ad ogni aspetto dell’organizzazione di eventi: dai traduttori fino ai designer, passando per hostess ed interpreti.