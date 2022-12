Un futuro di successo al CFP di Como: continuano le iniziative di orientamento per studenti e famiglie delle scuole medie

Continuano le iniziative di informazione e orientamento per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Per presentare a studenti e famiglie gli indirizzi di studio, le opportunità professionali connesse, le attività del Centro e gli spazi in cui esse si svolgono, le iniziative previste quest’anno sono numerose e diversificate.

In questi giorni si stanno tenendo i laboratori pratici dedicati agli allievi delle scuole medie: in piccoli gruppi i ragazzi vengono affiancati da docenti e allievi del CFP per avvicinarsi alla manualità e alle tecniche dei settori affascinanti della cucina, della pasticceria e della sala e bar.

Il prossimo open day è invece pianificato per sabato 14 gennaio 2023: al mattino (dalle 9.00 alle 13.00) scuola aperta per tutte le famiglie interessate ai percorsi del settore della ristorazione e delle produzioni alimentari, il pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00) invece sarà dedicato al settore Benessere (estetica e acconciatura)

Il Centro di Formazione Professionale della Provincia di Como, recentemente intitolato al prof. Luigi Grisoni, da cinquant’anni si occupa di formare i giovani nel settore della ristorazione e del benessere. Oggi conta seicento studenti e un’equipe di cinquanta formatori e professionisti, che si dedicano al coinvolgimento di ciascuno studente, con attenzione alle esigenze delle aziende e all’evoluzione del mercato del lavoro.

E’ una scuola che garantisce l’esperienza, il CFP: nei laboratori professionali, nelle aziende in tirocinio, nell’apprendistato, nelle attività internazionali, negli eventi di settore.

I percorsi professionali assicurano il connubio tra conoscenza e abilità pratica, valorizzano i talenti e sostengono le vocazioni degli allievi, affiancandoli fino all’inserimento nel mondo del lavoro.

Eventi di settore e rapporto privilegiato con il mondo del lavoro

Dal secondo anno gli allievi vengono coinvolti in esperienze di tirocinio in azienda che permettono di conoscere in modo diretto il mondo del lavoro e sviluppare progressivamente competenze tecniche coerenti con le richieste e le caratteristiche dei settori professionali.

Il CFP collabora con oltre 400 aziende del territorio comasco e con le loro associazioni di categoria. Vengono promossi Masterclass ed eventi coinvolgendo chef stellati e professionisti di talento dei settori professionali in cui opera il CFP, con l’obiettivo di offrire opportunità di confronto con diversi stili professionali.

Nel settore Benessere, allievi e docenti del CFP partecipano a eventi e manifestazioni di settore: due allieve il CFP di Como è partner di Les Nouvelles Estetiques, una delle principali riviste di settore, conosciuta in tutto il mondo dagli addetti ai lavori. La scorsa settimana il CFP, all’interno della delegazione della Regione Lombardia, ha rappresentato la creatività italiana nel settore acconciatura presso la fiera Mondial des Metiers di Lione, dedicata al mondo della formazione professionale.

Apertura all’Europa e al mondo: in partenza le mobilità per sei mesi

Questa settimana sono in partenza le mobilità dei giovani, che hanno conseguito il diploma lo scorso giugno, per esperienze di tirocinio professionale di sei mesi. Dodici ragazzi in volo per Francia, Spagna, Irlanda e la bellissima isola di Mauritius. Porteranno il loro bagaglio di competenze in altrettante aziende europee e acquisiranno nuove tecniche e modalità di lavoro, parleranno una lingua diversa, vivranno con i loro compagni o con famiglie ospitanti.

La prossima primavera, a marzo, sarà invece il turno degli studenti di quarto anno che partiranno per un mese di tirocinio curriculare in una delle mete europee selezionate per loro dal CFP.

Grazie all’Accreditamento Erasmus+, infatti, allievi, docenti e diplomati hanno garantita la possibilità di realizzare tirocini di formazione in aziende in Europa e nel mondo.

Il Centro di Formazione Professionale di Como è stato insignito del Label di Eccellenza Erasmus+ per la gestione delle mobilità europee, un riconoscimento che premia l’organizzazione delle attività realizzate dal Centro fin dal 2008.

Numerose le attività in ambito internazionale che, oltre ai tirocini professionali, comprendono anche progetti di innovazione e sperimentazione didattica.

Tutte le informazioni sulle attività del Centro sono reperibili sul sito dell’Istituto www.cfpcomo.com dove è pubblicato anche il nuovo video di presentazione dell’Istituto