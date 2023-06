Visite specialistiche, a Como è arrivato Auxologico

Nella moderna sede all’interno del centro commerciale Esselunga Camerlata i migliori servizi per salute e benessere

Un nuovo punto di riferimento per visite specialistiche ed esami diagnostici a Como. Nel capoluogo lariano ha aperto i battenti la sede di Auxologico IRCCS, la prima in provincia di Como. Il poliambulatorio, operativo da inizio maggio nel Centro commerciale di Esselunga Camerlata, si avvale della collaborazione di medici specialisti delle più importanti branche della medicina. Tra i servizi offerti, sono inclusi la diagnostica per immagini e un punto prelievi (di prossima apertura) convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Poliambulatorio e visite specialistiche a Como

Auxologico IRCCS, operativo dal 1958 con diverse sedi in Lombardia, in Piemonte, nella città di Roma, propone a Como visite specialistiche su appuntamento grazie alla collaborazione con numerosi professionisti, provenienti dal territorio e dalle altre sedi Auxologico. Numerose le specialità disponibili, tra queste: cardiologia, neurologia, endocrinologia, oculistica, otorinolaringoiatria, nutrizione, alle quali si è aggiunta anche la pediatria. Sul sito ufficiale è possibile consultare l’elenco completo degli esami e delle visite specialistiche a Como.

Punto prelievi a Como

Di prossima apertura il punto prelievi convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale dove sarà possibile svolgere i più comuni esami di laboratorio.

Diagnostica per immagini a Como

La diagnostica per immagini è uno dei servizi proposti da Auxologico Como. Il centro dispone di strumentazioni e tecnologie di ultima generazione, assicurando ai pazienti radiografie, risonanze magnetiche, ecografie e mammografie.

La Riabilitazione a Como

L’offerta sanitaria del nuovo poliambulatorio specialistico include la riabilitazione. Presso la sede di via Pasquale Paoli 6, infatti, i pazienti hanno la possibilità di prendere appuntamento per sedute di fisioterapia con professionisti qualificati.

Visite specialistiche ed esami in tutta serenità

Per gli esami diagnostici e per le visite specialistiche, Auxologico Como offre ai pazienti un ambiente confortevole e accogliente, con la comodità di un ampio parcheggio gratuito all’interno del Centro commerciale. L’accessibilità è garantita da orari di apertura prolungati e anche nel fine settimana, dalla possibilità di accedere ai servizi attraverso diverse tariffe (Plus, Smart, Convenzioni), e dai servizi online di prenotazione e ritiro referti.

Per prenotare, è anche possibile recarsi personalmente presso la sede di via Paoli, oppure telefonare al numero 02.619112500. In alternativa consultare il sito https://www.auxologico.it