Venerdì 29 maggio ad Albese con Cassano si terrà un importante momento di incontro e sensibilizzazione dal titolo “Anche i sassi diventano fiori se li usi con gentilezza”, organizzato dalle Suore Ospedaliere nel centro civico Fabio Casartelli alle 18.30.

Ad Albese con Cassano un incontro di sensibilizzazione sul tema dell’Alzheimer

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, vuole far conoscere l’approccio terapeutico GentleCARE®, un modello di cura innovativo e rispettoso centrato sulla persona, che mette al centro la gentilezza, la relazione e il benessere di anziani fragili affetti da demenza di Alzheimer e delle loro famiglie.

Saranno presenti i professionisti dell’equipe multidisciplinare del Nucleo Rosso di Villa San Benedetto Menni, reparto altamente specializzato nella cura delle demenze, che da anni applica con successo questo modello di cura. Durante la serata saranno condivise esperienze, parole e immagini che raccontano un modo diverso di prendersi cura, fondato sull’empatia e sulla valorizzazione della persona.

L’incontro sarà anche l’occasione per confrontarsi in modo informale con chi ogni giorno si occupa di fragilità, offrendo sostegno e ascolto. Non mancherà un’esposizione delle opere realizzate dagli ospiti della struttura durante i laboratori di arteterapia e un momento conviviale, nel segno dell’ospitalità che da sempre contraddistingue l’impegno delle Suore Ospedaliere.