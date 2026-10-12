Asst Lariana al congresso europeo di medicina respiratoria

Il primario della Riabilitazione Cardiorespiratoria di Cantù, il dottor Claudio Sorino, è intervenuto ha illustrato i risultati di uno studio sul versamento pleurico nei ricoverati per polmonite

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Asst Lariana ha partecipato al congresso della European Respiratory Society (ERS) di Barcellona, il principale appuntamento europeo dedicato alla medicina respiratoria, con il dottor Claudio Sorino, primario della Riabilitazione Cardiorespiratoria all’ospedale di Cantù.

La rappresentanza comasca

Il dottor Sorino è intervenuto in qualità di relatore invitato sul tema dell’interpretazione dei test di funzionalità respiratoria. Nel corso del suo intervento ha illustrato le più recenti raccomandazioni internazionali per la lettura degli esami spirometrici, con particolare attenzione all’equità diagnostica e all’utilizzo appropriato dei valori di riferimento nelle diverse popolazioni.

Il congresso è stato inoltre l’occasione per presentare in anteprima i risultati di EMAPPLE, studio osservazionale multicentrico nazionale condotto in Italia con l’obiettivo principale di definire l’epidemiologia, le caratteristiche cliniche e l’impatto prognostico del versamento pleurico nei pazienti ospedalizzati per polmonite.

Lo studio EMAPPLE su 2.307 pazienti

Primo autore della ricerca e coordinatore principale è stato appunto il dottor Sorino che ha lavorato in collaborazione con il dottor Sergio Agati, primario della Pneumologia dell’ospedale Sant’Anna. Lo studio ha raccolto e analizzato i dati di 2.307 pazienti in 28 centri ospedalieri italiani.

Per Asst Lariana alla ricerca hanno partecipato anche i reparti di Geriatria e di Medicina Interna dell’ospedale Sant’Anna con il professor Andrea Maresca, primario della Geriatria e direttore del Dipartimento di Area Medica di Asst Lariana, professore di Medicina Interna e direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università degli Studi dell’Insubria, e il professor Alessandro Squizzato, professore associato di Medicina Interna all’Università degli Studi dell’Insubria, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna e del Centro di Ricerca sulle Malattie Tromboemboliche e sulle Terapie Antitrombotiche.

La collaborazione della rete clinica e di ricerca