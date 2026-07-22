Un ruolo di primo piano per il dottor Angelo Selicorni, genetista e primario di Pediatria del Sant'Anna, con i colleghi Giuseppe Zampino, Luigi Memo, Gioacchino Scarano, Paola Cianci e Milena Mariani

Un articolo apparso nell’ultimo numero della rivista della SIP (Società Italiana di Pediatria), a seguito della presentazione al congresso nazionale di Padova, accende i riflettori sull’aggiornamento del volume “Le sindromi malformative: una guida per il pediatra”. L’opera, promossa dalla Società Italiana Malattie Genetiche Pediatriche e Disabilità Congenite (SIMGePeD) a nove anni dalla precedente edizione, vede la firma e l’importante contributo dei professionisti di Asst Lariana.

Asst Lariana protagonista nell’aggiornamento della guida sulle sindromi malformative pediatriche

Tra i responsabili scientifici figura infatti il dottor Angelo Selicorni, genetista e primario della Pediatria – Progetto Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile dell’ospedale Sant’Anna, insieme ai colleghi Giuseppe Zampino, Luigi Memo e Gioacchino Scarano. Un ruolo di primo piano è stato svolto inoltre dalle dottoresse Paola Cianci e Milena Mariani, sempre della Pediatria, che hanno curato l’intenso lavoro di coordinamento editoriale.

Il contesto scientifico in evoluzione

La pubblicazione nasce per rispondere a un contesto in rapida ed esponenziale evoluzione: oggi le diagnosi genetiche cambiano velocemente grazie al sequenziamento del DNA, le opzioni terapeutiche si evolvono e la gestione dei pazienti pediatrici affetti da condizioni rare richiede competenze sempre più aggiornate e integrate.

Negli ultimi anni la genetica medica ha infatti fatto passi da gigante. Le nuove tecnologie di analisi hanno permesso di ridefinire vecchie classificazioni e di individuare patologie prima sconosciute. Allo stesso tempo, linee guida e consensus internazionali offrono indicazioni cliniche più solide, mentre affiorano terapie innovative ad alto impatto che aprono “orizzonti insperati – si legge nell’articolo – e carichi di attesa per il prossimo futuro”.

La struttura del manuale

Il manuale, sostenuto dalla SIP e dalla SIN (Società Italiana di Neonatologia), si compone di 8 capitoli metodologici e 76 schede cliniche dedicate a singole patologie, con l’introduzione di dieci nuove malattie. Per ognuna vengono dettagliati criteri diagnostici, basi genetiche, storia naturale e indicazioni su follow-up e gestione delle emergenze. Caratteristica distintiva è la ricchezza del materiale iconografico messo a disposizione dalle associazioni di genitori di bambini con malattie rare.

Le parole del dottor Selicorni