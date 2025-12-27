Continuità assistenziale: attiva fino alle 8 di lunedì

In corrispondenza delle festività natalizie la Continuità Assistenziale dell’Asst Lariana sarà attiva fino alle 8 di lunedì 29 dicembre. Per accedere al servizio si deve chiamare, negli stessi orari indicati, il numero 116 117. L’offerta della Continuità Assistenziale è arricchita dall’Ambulatorio Pediatrico attivo oggi, sabato 27 dicembre, e dall’Hot Spot Infettivologico (attivo tutti i giorni). Per accedere a tutti i servizi, gratuiti, bisogna contattare il numero 116 117.

Cos’è la Continuità Assistenziale?

Il servizio si attiva chiamando il numero 116 117 tutti i giorni dalle 19 alle 8 e h.24 nei giorni festivi e prefestivi (l’anticipo alle 19 è conseguente all’attivazione della Centrale Unica anche sul territorio di Ats Insubria). I medici della Continuità Assistenziale forniscono un servizio per le situazioni di malattia che non possono essere rinviate al proprio medico curante e offrono un consiglio telefonico/televisita se la problematica può essere risolvibile in questo modo, oppure invitano il paziente a raggiungere la sede più vicina della Continuità Assistenziale per una valutazione ambulatoriale. Se lo ritengono necessario, i medici possono effettuare una visita a domicilio, o attivare il Servizio di Emergenza Urgenza.

Cos’è l’ambulatorio pediatrico?

E’ un servizio attivo tutti i sabati (non festivi) dedicato ai minori residenti/domiciliati nel territorio di competenza di Asst Lariana e indicato per tutti quei casi che necessitano di una consulenza e valutazione clinica non urgente.

Come funziona?

Il sabato dalle 8 alle 18 si chiama il numero 116 117 e viene redatta una prima scheda informativa rispetto alla problematica. La famiglia viene poi richiamata dal personale che, se necessario, fissa un appuntamento per il pomeriggio (tra le 14 e le 19) nell’apposito ambulatorio. Il bambino sarà quindi visitato da un pediatra di libera scelta che effettuerà la valutazione clinica del caso, fornendo le eventuali prescrizioni/ricette. Nell’attività il medico è coadiuvato da personale di Asst Lariana (infermiere esperto nella gestione di pazienti pediatrici). Appuntamenti: ogni ambulatorio ha circa 20 appuntamenti a disposizione per le visite che sono programmate per il pomeriggio. Una volta saturata l’agenda, le telefonate sono dirottate automaticamente dalla centrale alla sede di Continuità Assistenziale di competenza territoriale (ossia quella più vicina alla residenza/domicilio di chi chiama).

Le sedi attive

Sedi attive: a Cantù, in via Domea, 4, nell’edificio P, la palazzina che ospita la Casa di Comunità (entrando è la prima a sinistra). A Fino Mornasco in via Trieste 5, nella sede della Continuità Assistenziale. L’Hotspot Infettivologico è invece un ambulatorio dedicato ai pazienti (dai 6 anni d’età) per migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali durante i mesi invernali offrendo un supporto ai cittadini durante le fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale (MMG). L’Hotspot – che per Asst Lariana si trova nella Casa di Comunità Napoleona a Como – vede la presenza dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale; è dotato di dispositivi diagnostici avanzati, inclusi tamponi nasofaringei per il rilevamento di virus influenzali, SARS-CoV-2 e Streptococco Beta

Emolitico Gruppo A, oltre a strumenti di diagnostica rapida come saturimetro ed Eco-Fast. All’Hotspot – attivo tutti i giorni – si accede chiamando il numero 116 117. Sarà il personale medico a valutare sulla base della sintomatologia l’opportunità di fissare un appuntamento all’Hotspot. Gli orari dell’Hot Spot fino a domenica 28 dicembre: martedì 23 e mercoledì 24 h-20-24, giovedì 25 h. 20-23, venerdì 26 h. 14-18, sabato 27 e domenica 28 h. 10-18. Il paziente è indirizzato all’Hot Spot dopo la telefonata al numero 116 117.