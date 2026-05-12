All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia , in Geriatria, è iniziata in questi giorni la formazione “a cascata” del primo gruppo di colleghi da parte di uno degli undici professionisti che hanno ottenuto la certificazione nel “Best Practice Dementia Care: l’approccio person centred care nella pratica”. Si tratta di un programma formativo, con riconoscimenti internazionali, che fornisce competenze per garantire elevati standard di cura ed assistenza alla persona affetta da demenza.

Cura della demenza: al Sant’Anna parte la formazione “a cascata”

Le undici figure “certificate” – un gruppo composto da medici, infermieri ed operatori socio sanitari del reparto di Geriatria dell’ospedale Sant’Anna – possono accompagnare altri colleghi e diffondere così capacità e abilità. Ogni facilitatore può formare fino ad 8 colleghi in un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi. Il corso che hanno frequentato, infatti, utilizza una metodologia di apprendimento e un modello formativo a cascata, validato.

Il progetto Cura Gentile e il riconoscimento di reparto Dementia Friendly

La formazione è uno dei tasselli del progetto di umanizzazione “Cura gentile” avviato nel reparto di Geriatria per costruire una comunità più attenta ai pazienti anziani e fragili e in particolare ai pazienti con demenza. Ed è uno dei requisiti per ottenere il riconoscimento di reparto Dementia Friendly da parte di Federazione Alzheimer Italia.

Modello di cura centrato sulla persona

I contenuti del corso “Best Practice Dementia Care: l’approccio person centred care nella pratica” si basano sull’approccio “Person Centred Care” un modello di cura sviluppato da Tom Kitwood (1937-1998; psicologo, gerontologo, docente all’Università di Bradford), che si fonda sulla valorizzazione dell’unicità e della diversità della persona con demenza, sulla promozione di relazioni significative e supportive durante l’assistenza e sulla massimizzazione delle capacità e abilità di ogni individuo. In Italia il corso è organizzato a Padova da Focos Argento – HR Care srl, partner italiano del Dementia Services Development Centre (DSDC) dell’Università di Stirling, in Inghilterra, che ha sviluppato per primo nel 2007 un percorso formativo per fornire competenze certificate nella cura delle persone affette da demenza.

Per Asst Lariana il responsabile del progetto di umanizzazione delle cure e del percorso per il riconoscimento di reparto Dementia Friendly è il professor Andrea Maria Maresca, primario della Geriatria e direttore del Dipartimento di Area Medica di Asst Lariana, professore di Medicina Interna e direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria all’Università degli Studi dell’Insubria; il professor Maresca è affiancato, in qualità di referente del progetto, dalla dottoressa Chiara Morichetti, geriatra.