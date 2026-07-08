L'appuntamento nel weekend dove si è parlato di manifestazioni cutanee e diagnosi differenziali

“E’ sempre dermatite atopica?” Questo l’argomento presentato dal dottor Sebastiano Recalcati, responsabile della struttura semplice dipartimentale di Dermatologia-IST di Asst Lariana, in occasione della terza edizione del congresso “Pediatria in Erba”, che si è svolto nel fine settimana al Castello di Casiglio a Erba.

Dermatite atopica, il focus nel congresso “Pediatria in Erba”

Nella sessione dedicata alla barriera cutanea, tra fisiologia e patologia, il dottor Recalcati è intervenuto sulle manifestazioni cutanee della dermatite atopica e le possibili diagnosi differenziali.

Obiettivo del congresso – i cui responsabili scientifici sono il dottor Pietro Cantone, pediatra all’ospedale Sant’Anna fino al suo pensionamento e il dottor Massimo Branca, pediatra di libera scelta a Ponte Lambro e il dottor Filippo Favuzza, primario della Pediatria-Neonatologia all’ospedale di Erba – è favorire il confronto multidisciplinare tra la Società Italiana di Immuno Allergologia Pediatrica, pediatri di libera scelta, specialisti ospedalieri e i professionisti sanitari coinvolti nella tutela della salute del bambino su tematiche di grande attualità nella pratica pediatrica quotidiana.

La barriera biologica

In particolare quest’anno l’attenzione è stata dedicata al concetto di “barriera” biologica, intesa come sistema dinamico di difesa e regolazione dell’organismo, situato al confine tra fisiologia e patologia.

La corretta funzionalità delle principali barriere dell’organismo – intestinale, cutanea e respiratoria – rappresenta infatti un elemento chiave nello sviluppo e nel mantenimento dello stato di salute del bambino, mentre la loro alterazione può contribuire alla comparsa di numerose condizioni patologiche.

Le caratteristiche della dermatite atopica