Disturbi dell’alimentazione: il sostegno di Séstante ad Asst Lariana

Grazie alla sinergia con Sestante, Asst Lariana ha potuto garantire i servizi a chi soffre di disturbi di nutrizione e alimentazione in estate

Grazie a una donazione di Séstante, associazione di promozione sociale, è stato possibile garantire la continuità terapeutica anche nei mesi di luglio e agosto attraverso l’attività di due professioniste, una psicologa-psicoterapeuta, Alice Sonvico, e una biologa nutrizionista, Giorgia Miglio, impegnate nei servizi di ASST Lariana per l’attuazione del Piano regionale di contrasto ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

La funzione

“Come ente pubblico siamo tenuti a rispettare specifiche procedure e tempistiche legate ai finanziamenti. In attesa del rinnovo dell’incarico, avremmo purtroppo dovuto rinunciare alla presenza delle due professioniste nei mesi di luglio e agosto – osserva il professor Nicola Poloni, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, cui fa capo l’attività – Il sostegno di Séstante, associazione con la quale collaboriamo da tempo, è stato fondamentale. A nome di tutta l’équipe desidero esprimere un sincero ringraziamento per questo prezioso contributo”.

Séstante APS è un’associazione di promozione sociale che opera a sostegno delle persone con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e delle loro famiglie, promuovendo iniziative di supporto, sensibilizzazione e collaborazione con i servizi del territorio.

Tra le attività promosse dall’associazione, figurano, tra l’altro, progetti di intervento per i genitori dei pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione come psicoterapia di gruppo, gruppi informativi, gruppi psicoeducazionali e gruppi di counseling, nonchè iniziative per divulgare e informare sugli aspetti legati al disagio giovanile.

“L’associazione è nata sull’esigenza di non far sentire sole le famiglie che scoprono di essere entrate in un mondo a loro completamente sconosciuto – sottolinea il dottor Antonio Iraci, presidente di Séstante – A questo proposito vorrei citare un frammento di un articolo tratto dal Word Eating Disorders Action Day “…i disturbi alimentari non sono capricci – non sempre si vedono da fuori – non riguardano solo il peso – non basta “volersi bene”, “mangiare normale”, “smettere di pensarci”. Molte persone con un disturbo alimentare passano anni a minimizzare: “non è così grave – sto esagerando – dovrei farcela da sola – ci sono persone che stanno peggio! E intanto restano sole. Per questo non sono sufficienti frasi motivazionali da appendere al frigorifero, meglio… sottolineare che non è colpa tua, non sei debole, si può stare meglio e non dovresti doverlo fare da solo/a. Chiedere aiuto non significa essere arrivati al punto giusto. Non devi dimostrare di stare male, non devi essere credibile, non devi aspettare che il corpo urli più forte. Se qualcosa nel rapporto con il cibo, con il corpo, con il controllo o con il movimento ti sta togliendo spazio, libertà, pensiero, vita… tutto questo merita ascolto. Anche se non sai da dove iniziare”. Noi come associazione e i terapeuti di Asst Lariana ci poniamo sulla soglia di tutto questo per accogliere pazienti e familiari”.

I servizi

I servizi di Asst Lariana per la realizzazione del Piano regionale di attività per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione offrono interventi finalizzati a valutare la presenza di un disturbo alimentare e, quando necessario, a definire un percorso terapeutico personalizzato. Il coordinamento dell’équipe è assicurato dalla dottoressa Luciana Floris, psicologa che afferisce alla Psicologia Clinica, diretta dalla dottoressa Isabella Cardani.

La presa in carico prevede un approccio integrato e multidisciplinare, nel quale le diverse competenze professionali – psichiatra, psicologo, nutrizionista – concorrono ad affrontare i differenti aspetti dei disturbi. In particolare, i colloqui psicologici e nutrizionali possono essere condotti congiuntamente, consentendo di lavorare contemporaneamente sulle componenti psicologiche e sugli aspetti nutrizionali e somatici del disturbo. Se necessario è previsto il coinvolgimento di ulteriori figure specialistiche che operano in Asst Lariana in base alla necessità clinica.

La collaborazione con Séstante APS si inserisce in questo percorso e testimonia il valore della sinergia tra servizi ospedalieri e servizi territoriali per l’obiettivo comune di sostenere i pazienti e le loro famiglie e favorire la continuità dei percorsi di cura. Per maggiori informazioni sull’associazione è possibile scrivere alla mail sestante@sestanteaps.it o seguire su Instagram il profilo sestanteaps_como