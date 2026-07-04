Ecco i nuovi primari di Medicina

I nuovi primari di Medicina: Lorenzo Maroni a Cantù e Antonio Raco a Menaggio.

Il nuovo primario di Cantù

La direzione di Asst Lariana ha salutato in questi giorni l’arrivo dei nuovi primari di Medicina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù e all’ospedale Erba-Renaldi di Menaggio. A seguito dei bandi emessi, nel presidio di via Domea il ruolo di primario è stato assegnato al dottor Lorenzo Maroni e in via Casartelli al dottor Antonio Raco. Il dottor Lorenzo Maroni dopo la laurea in Medicina e Chirurgia si è specializzato in Medicina Interna all’Università degli Studi dell’Insubria; nel medesimo ateneo ha conseguito un dottorato di ricerca in farmacologia clinica e sperimentale; dal 2010 al 2022 ha lavorato in Asst Valle Olona come dirigente medico, prestando la propria attività prima all’ospedale Bellini a Somma Lombardo, poi a Gallarate, dove nel 2013 ha aperto l’Ambulatorio Ipertensione Dislipidemie Rischio Cardiovascolare, per la prevenzione, diagnosi e cura di dislipidemia primaria, poligenica o monogenica e secondaria, ipertensione arteriosa essenziale e secondaria; nel 2024, sempre in Asst Valle Olona è diventato responsabile della struttura semplice Semintensiva Respiratoria dedicata alla gestione di pazienti complessi con insufficienza respiratoria. Ha svolto lezioni nel 2025 e 2026 al master di secondo livello “Nutraceutici e integratori alimentari: dalla materia prima al marketing e loro impiego in clinica” all’Università degli Studi di Pavia; relatore a convegni e congressi, il dottor Maroni è autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. Tra le competenze tecniche ha acquisito nel tempo capacità per toracentesi e paracentesi eco guidate, per la gestione della ventilazione non invasiva (NIV), con casco CPAP, ventilatore, per terapia ad alto flusso con cannule nasali, per eco color doppler arterioso e venoso ed ecografia del torace.

Il nuovo primario di Menaggio

Il dottor Antonio Raco dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio nell’Università degli Studi di Messina, ha iniziato a lavorare all’ospedale di Menaggio nel 2008; nel 2018, dal mese di giugno, e fino ad ottobre 2019, si è trasferito all’ospedale di Saronno dove ha ricoperto il ruolo di responsabile della struttura semplice di Medicina ad alta intensità di cura ed è quindi rientrato all’ospedale Sant’Anna; nel 2025, dopo la pandemia, è andato all’ospedale di Menaggio per il coordinamento delle attività cliniche e l’organizzazione dei servizi pneumologici. Relatore a corsi e congressi, in prima linea durante la pandemia Covid, al termine dell’emergenza ha gestito l’ambulatorio pneumologico di primo e secondo livello delle malattie rare del polmone. “I nuovi primari sono professionisti molto qualificati come si evince dai loro curricula – osserva il direttore sanitario di Asst Lariana Brunella Mazzei – Sono certa che entrambi daranno un importante contributo a sostegno sia dei reparti per pazienti ricoverati in acuto che nella gestione dei pazienti ricoverati negli ospedali di comunità presenti sia a Cantù che a Menaggio. Rinnovo loro i complimenti e i migliori auguri di buon lavoro”.