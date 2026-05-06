Dopo i Distretti di Como, Cantù e Fino Mornasco il servizio delle visite ostetriche a domicilio è stato avviato anche in quelli di Olgiate Comasco e Menaggio e nel corso dei prossimi mesi sarà esteso al territorio di Mariano Comense e di Ponte Lambro.

Estese le visite ostetriche a domicilio nei Distretti di Olgiate e Menaggio

Dal 1 maggio, inoltre, è offerta a tutte le neomamme, dimesse dal punto nascita dell’ospedale Sant’Anna, la consulenza telefonica da parte delle ostetriche dei consultori di Asst Lariana.

Alle neomamme che hanno partorito al Sant’Anna viene offerta una visita a casa da parte di un’ostetrica per un consulto sanitario e un sostegno alle cure del neonato e per rilevare eventuali bisogni di tipo sociale e psicologico. Il servizio, gratuito e attivato dal personale durante il ricovero, è offerto alle donne sulla base di livelli di priorità diversi, rilevati attraverso una “scheda triage”, che stabilisce modalità e tempi di presa in carico da parte del consultorio familiare.

Durante la visita, il personale effettua un primo bilancio di salute ostetrico, ossia una consulenza sanitaria alla mamma e al neonato e condivide consigli sull’accudimento. Il primo contatto con la donna/famiglia permette, inoltre, di proporre un percorso di accompagnamento che riguarda sia consulenze ostetriche/infermieristiche sia eventuali supporti psico-sociali fino ai “primi 1000 giorni di vita del bambino”. Tale periodo è riconosciuto come fondamentale per mettere in atto comportamenti preventivi e protettivi per la salute del bambino.

Da quando è partito il servizio, lo scorso 14 gennaio, al 27 aprile sono 229 le famiglie prese in carico e a cui è stato offerto un primo bilancio di salute, svolto a domicilio (131 casi) e in Consultorio (98 casi).

Incontri “Noi con i nostri bambini”

Alla visita al domicilio e alla consulenza telefonica, si affiancano gli incontri “Noi con i nostri bambini”, per offrire ai genitori uno spazio di confronto e condivisione. In consultorio trovano ostetriche, psicologhe e altri operatori come l’assistente sociale, l’assistente sanitaria e l’infermiera, pronte a dedicare tempo e attenzione nel rispondere a domande, dubbi, necessità. Gli incontri sono gratuiti, ad accesso libero e senza prenotazione e si svolgono in gruppo.

Noi con i nostri bambini: dove e quando. Lunedì dalle 9.30 alle 12.30, Consultorio di Olgiate Comasco via Roma 61 tel. 031/945971. Martedì dalle 9.30 alle 12.30, Consultorio di Ponte Lambro via Verdi 2 tel. 031/6337935. Mercoledì dalle 13.30 alle 15.30, Consultorio di Mariano Comense via Villa 5 tel. 031/755222. Mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, Consultorio di Menaggio via Diaz 12 tel. 0344/369805. Giovedì dalle 9.30 alle 12.30, Consultorio di Fino Mornasco via Trieste 5 tel. 031/883009. Venerdì dalle 9.30 alle 12.30, Consultorio di Cantù via Madonna 10 tel. 031/706595. Venerdì dalle 9.30 alle 12.30, Consultorio di Como via Napoleona 60 tel. 031/585546.

Il personale dei Consultori, negli orari di apertura del servizio, è sempre a disposizione dei genitori, sia su appuntamento che con accesso libero.

“E’ un progetto che concretizza l’integrazione tra ospedale e territorio, che risponde ai bisogni specifici del ciclo di vita delle famiglie, caratterizzato da necessità emergenti che trovano supporto in un’équipe dedicata e competente” spiegano la dottoressa Francesca Staurenghi, direttore dei Consultori di Asst Lariana e la dottoressa Virna Franca Zobbi dirigente ostetrica dei Consultori.