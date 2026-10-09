Futuro del punto nascite dell’Ospedale di Erba, l’onorevole Zoffili scrive al Ministro

Il deputato erbose della Lega, Eugenio Zoffili ha scritto al Ministro della Salute Orazio Schillaci per sottoporre la questione del Punto Nascita dell’Ospedale di Erba.

L’esponente del Carroccio ha infatti sottolineato la volontà di rappresentare al Ministero le preoccupazioni del territorio circa la chiusura del servizio

“Dopo aver presentato un’interrogazione parlamentare e promosso un tavolo territoriale, già convocato per il prossimo 12 ottobre alle 21 presso il Comune di Erba, ho scritto al Ministro della Salute Orazio Schillaci per chiedere un incontro urgente sulla situazione del Punto Nascita dell’Ospedale di Erba, alla luce della prospettata chiusura del servizio. Voglio rappresentare direttamente al Ministro le preoccupazioni delle famiglie, degli amministratori locali e degli operatori sanitari e delle parti sociali del nostro territorio, chiedendo di approfondire ogni possibile soluzione per salvaguardare il Punto Nascita, valutando anche l’eventuale ricorso alle deroghe previste dalla normativa”.