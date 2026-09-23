Giornata Mondiale del Cuore, all’ospedale Erba elettrocardiogrammi gratuiti

Un ECG gratuito per favorire la prevenzione e aiutare a intercettare precocemente eventuali problemi cardiovascolari.
È questa la proposta dell’Ospedale di Erba in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, nell’ambito della (H) Open Week sulle malattie cardiovascolari promossa da Fondazione Onda ETS, in programma dal 28 settembre al 4 ottobre.
Focus sulle cardiomiopatie
L’iniziativa quest’anno pone particolare attenzione alle cardiomiopatie, malattie che interessano il muscolo cardiaco e che possono compromettere la capacità del cuore di pompare il sangue in modo efficace.
Una diagnosi tempestiva può essere fondamentale per individuare la patologia nelle sue fasi iniziali e consentire di impostare, quando necessario, il percorso di cura e monitoraggio più appropriato.
Come prenotare l’ECG gratuito
L’ECG gratuito è disponibile fino a esaurimento dei posti.
- Allo sportello: dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 15.
- Telefonicamente: al numero 031 638887, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 16.
Per tutta la durata della (H) Open Week, l’Ospedale di Erba offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma gratuito.
Nel caso in cui l’esame evidenzi alterazioni che richiedano un approfondimento, sarà programmata una consulenza cardiologica, durante la quale gli specialisti valuteranno con il paziente gli eventuali successivi accertamenti.
L’importanza della prevenzione
«Iniziative come questa ci permettono di portare la prevenzione cardiologica più vicino alle persone e di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di non sottovalutare alcuni segnali o fattori di rischio – spiega Giuseppe De Blasio, primario di Cardiologia dell’Ospedale di Erba –. Un elettrocardiogramma è un esame semplice, non invasivo e può rappresentare un primo importante strumento per individuare eventuali anomalie che meritano un approfondimento. L’obiettivo non è soltanto fare un esame, ma accompagnare il cittadino, quando necessario, verso una valutazione cardiologica più completa e verso il percorso diagnostico più appropriato».
La prevenzione rappresenta un tema particolarmente rilevante alla luce dell’impatto delle malattie cardiovascolari sulla salute della popolazione.
Nel 2023, le malattie del sistema circolatorio hanno causato in Italia oltre 206mila decessi, pari a quasi il 31% del totale, confermandosi la principale causa di mortalità nel Paese.
Il dato riguarda in modo significativo anche la popolazione femminile: le patologie cardiovascolari sono responsabili del 33% dei decessi tra le donne, rispetto al 28% tra gli uomini.
L’adesione dell’Ospedale di Erba
L’Ospedale di Erba, che aderisce al network degli ospedali con Bollino Rosa, partecipa all’iniziativa insieme a oltre 150 strutture su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sui fattori di rischio cardiovascolare e sull’importanza della diagnosi precoce.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Lifenet Healthcare Group nella promozione della prevenzione e nella diffusione di una cultura della salute, con particolare attenzione alla prevenzione cardiovascolare e alla possibilità di offrire ai cittadini occasioni concrete di accesso alla diagnosi precoce.