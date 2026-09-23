Giornata Mondiale del Cuore, all’ospedale Erba elettrocardiogrammi gratuiti

Un ECG gratuito per favorire la prevenzione e aiutare a intercettare precocemente eventuali problemi cardiovascolari.

È questa la proposta dell’Ospedale di Erba in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, nell’ambito della (H) Open Week sulle malattie cardiovascolari promossa da Fondazione Onda ETS, in programma dal 28 settembre al 4 ottobre.

L’iniziativa quest’anno pone particolare attenzione alle cardiomiopatie, malattie che interessano il muscolo cardiaco e che possono compromettere la capacità del cuore di pompare il sangue in modo efficace.

Una diagnosi tempestiva può essere fondamentale per individuare la patologia nelle sue fasi iniziali e consentire di impostare, quando necessario, il percorso di cura e monitoraggio più appropriato.

L’ECG gratuito è disponibile fino a esaurimento dei posti.

Per tutta la durata della (H) Open Week, l’Ospedale di Erba offrirà ai cittadini la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma gratuito.

Nel caso in cui l’esame evidenzi alterazioni che richiedano un approfondimento, sarà programmata una consulenza cardiologica, durante la quale gli specialisti valuteranno con il paziente gli eventuali successivi accertamenti.

«Iniziative come questa ci permettono di portare la prevenzione cardiologica più vicino alle persone e di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di non sottovalutare alcuni segnali o fattori di rischio – spiega Giuseppe De Blasio, primario di Cardiologia dell’Ospedale di Erba –. Un elettrocardiogramma è un esame semplice, non invasivo e può rappresentare un primo importante strumento per individuare eventuali anomalie che meritano un approfondimento. L’obiettivo non è soltanto fare un esame, ma accompagnare il cittadino, quando necessario, verso una valutazione cardiologica più completa e verso il percorso diagnostico più appropriato».