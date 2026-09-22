Giornata per la sicurezza dei pazienti: “Cure sicure per tutta la vita!”

Raccogliere direttamente dalle équipe di reparto e dei servizi territoriali e dagli utenti spunti, proposte e criticità con l’intento di potenziare l’assistenza e implementare gli standard di sicurezza nelle attività quotidiane. In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, Asst Lariana lancia due sondaggi.

L’iniziativa

Il primo è un sondaggio aziendale anonimo rivolto a medici, infermieri e operatori sanitari. Il questionario affronta diversi ambiti: dalla qualità della comunicazione con i pazienti alle criticità nella presa in carico, dall’efficacia degli strumenti a supporto dell’autogestione della patologia fino all’accessibilità e fruibilità di procedure e protocolli aziendali.

“La sicurezza delle cure non si costruisce soltanto con le procedure, ma attraverso l’ascolto costante e la valorizzazione dell’esperienza di chi vive il reparto ogni giorno – dichiara Angela Trentin, direttore della Comunicazione e Relazione col pubblico (URP) e ad interim del Miglioramento Qualità, Accreditamento e Risk Management di Asst Lariana -. Con questo sondaggio vogliamo dare voce alle nostre équipe per intercettare spunti preziosi, supportare i professionisti nella gestione quotidiana dei rischi e rafforzare un’alleanza di cura sempre più sicura, integrata e vicina ai bisogni dei pazienti”.

Il secondo filone

Accanto alla consultazione interna, l’azienda mette al centro della prevenzione e dell’alleanza terapeutica il punto di vista dei cittadini. Sul sito web istituzionale www.asst-lariana.it è disponibile fino al 30 settembre un sondaggio anonimo dedicato agli utenti, dal titolo “Il ruolo del cittadino nella sicurezza delle cure”. Basta cliccare sul seguente link: https://www.survio.com/survey/ d/Y7O5X2Y4D0V2X7K9H . La rilevazione si snoda attraverso quesiti mirati ad indagare la chiarezza delle informazioni ricevute durante le visite, la comprensione delle terapie prescritte, la libertà di porre domande agli operatori e la consapevolezza su quanto sia fondamentale segnalare dubbi o seguire le indicazioni terapeutiche per contribuire in prima persona alla sicurezza dei percorsi di cura.

Entrambe le rilevazioni sono strutturate nel pieno rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy e sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). La compilazione dei questionari avviene in forma rigorosamente anonima, garantendo l’impossibilità di risalire all’identità dei partecipanti e assicurando che le informazioni raccolte vengano utilizzate esclusivamente in forma aggregata per finalità di analisi e miglioramento dei servizi aziendali.

L’iniziativa si inserisce nella campagna mondiale promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Patient Safety Day) che, per l’edizione 2026, ha scelto lo slogan “Cure sicure per tutta la vita!”, ponendo l’attenzione sulla gestione delle malattie croniche e non trasmissibili (come patologie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche, diabete, malattie renali e disturbi della salute mentale). Trattandosi di condizioni che accompagnano la persona per lunghi periodi e richiedono terapie continue, la sicurezza delle cure diventa un impegno quotidiano che va garantito oltre le mura ospedaliere: una prospettiva ad ampio raggio che unisce prevenzione, accuratezza diagnostica e costante empowerment di operatori, pazienti e caregiver, a tutela del diritto alla salute.