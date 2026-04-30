Si arricchisce ulteriormente il progetto di umanizzazione “Cura gentile” per assicurare ad anziani e pazienti fragili un approccio di cura e gestione personalizzato, che guarda al benessere dell’individuo, dei suoi bisogni e della sua storia. Nelle scorse settimane hanno preso il via “Educarsi alla salute”, incontri sanitari con i medici per informarsi, prepararsi e vivere al meglio la terza età, organizzati dal personale della Geriatria di Asst Lariana in collaborazione con l’associazione Senior e Junior Lombardia.

In arrivo nuovi appuntamenti degli incontri “Educarsi alla salute”

Tre, al momento, i centri anziani coinvolti in provincia di Como: il Centro Anziani di Lora, il Centro del Sorriso di Guanzate e il Centro Anziani di Olgiate Comasco. Tre i temi scelti per questa prima edizione: salute cognitiva e cervello in forma; salute cardiovascolare; salute osteometabolica e nutrizione.

Per gli incontri, ad ingresso libero, sono stati individuati tre referenti tra i geriatri di Asst Lariana: per il Centro Anziani di Lora la dottoressa Chiara Morichetti, per il Centro del Sorriso di Guanzate il dottor Paolo Politi e per il Centro Anziani di Olgiate Comasco la dottoressa Cassandra Tutino.

Quando e dove

Al primo appuntamento, la scorsa settimana a Lora su salute cognitiva e cervello in forma con la dottoressa Cassandra Tutino e la dottoressa Chiara Morichetti, seguiranno ora gli appuntamenti dedicati alla salute cardiovascolare: il 7 maggio alle ore 15 con la dottoressa Alessandra De Pasquale e il dottor Giuseppe La Porta al Centro Civico di Lora (via di Lora 22) e l’8 maggio, sempre alle ore 15, al Centro del Sorriso a Guanzate (via San Cristoforo 2) con la dottoressa Alessandra De Pasquale. Il 15 maggio alle ore 15 al Centro del Sorriso a Guanzate in via San Cristoforo 2 si parlerà di salute osteometabolica e nutrizione con il dottor Paolo Politi e il dottor Dario Chinetti. Il 28 maggio alle ore 15 al Centro Civico di Lora in via di Lora 22 si parlerà di salute osteometabolica e nutrizione con il dottor Paolo Politi. Il 29 maggio alle ore 15 al Centro del Sorriso a Guanzate in via San Cristoforo 2 si parlerà di salute cognitiva e cervello in forma con la dottoressa Cassandra Tutino e la dottoressa Chiara Morichetti. Al Centro Anziani di Olgiate Comasco i tre incontri saranno proposti dopo l’estate, tra settembre ed ottobre.

Le voci dei promotori

“In linea con le indicazioni ministeriali e regionali la promozione dei corretti stili di vita rappresenta una priorità di salute pubblica, anche in chiave di sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale — osserva il professor Andrea Maria Maresca, primario della Geriatria e direttore del Dipartimento di Area Medica di Asst Lariana, professore di Medicina Interna e direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria all’Università degli Studi dell’Insubria —. Per vivere bene la terza età dobbiamo adottare uno stile di vita attivo e salutare, quindi è importante svolgere un’attività fisica regolare, alimentarsi bene, coltivare le relazioni sociali. Questi incontri sono un’importante occasione di sensibilizzazione e di confronto su alcune delle tematiche principali che interessano gli anziani”. “Questo progetto è perfettamente in linea con gli scopi della nostra associazione, nata nel 2017 per promuovere una cultura dell’invecchiamento attivo, favorendo nel contempo la solidarietà e la cooperazione tra generazioni — osserva la presidente dell’associazione Senior e Junior Lombardia Antonella Fumagalli —. Negli anni, dopo la realizzazione di corsi basici, di alfabetizzazione digitale in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Pessina di Como, abbiamo scelto di intensificare iniziative atte a promuovere una corretta educazione sanitaria, consapevoli del fatto che arrivare in tarda età in buona salute non è un traguardo casuale ma una condizione che si deve ricercare quotidianamente con una serie di attenzioni agli stili di vita e di correzione di abitudini che ormai sappiamo avere un impatto diretto. Il valore aggiunto di questi incontri sta nel fatto che si svolgono direttamente nei centri di aggregazione per senior, dove gli stessi si sentono a proprio agio e sicuri nel richiedere eventuali chiarimenti. Sono grata all’équipe della Geriatria di Asst Lariana per aver raccolto il nostro invito e per avere concretizzato una collaborazione che nel tempo, sono sicura, si declinerà in ulteriori proposte perseguendo il non meno importante obiettivo di avvicinare le strutture sanitarie ai cittadini, rendendoli edotti sulle possibilità e i percorsi di cura che il territorio offre loro”.

Il progetto nel dettaglio

Cura gentile è legato al percorso per ottenere il riconoscimento della Geriatria dell’ospedale Sant’Anna come reparto Dementia Friendly e prevede diverse azioni. Tra queste, l’introduzione in reparto della musicoterapia e delle letture ad alta voce; l’ambulatorio per l’anziano fragile nel Distretto di Como e in quello di Cantù-Mariano Comense; la gestione degli ospedali di Comunità; la presenza di un’équipe di geriatri in Pronto Soccorso; corsi di formazione per il personale su “Best Practice Dementia Care: l’approccio person centred care nella pratica”; la diffusione di un approccio multidimensionale e multiprofessionale per la gestione dei pazienti; il coinvolgimento dei caregiver e dei familiari nel percorso di cura; la preziosa collaborazione delle associazioni di volontari.

Prevista inoltre la trasformazione dell’ambiente ospedaliero in un ambiente protesico, ossia strutturato e organizzato per supportare attivamente le necessità fisiche, cognitive e psicologiche del paziente. Esempi concreti sono la presenza di indicatori chiari per guidare le persone, porte contrassegnate con colori o segnali visivi, sensori e dispositivi automatizzati per ridurre i potenziali pericoli, orologi nelle stanze e cartellonistica adeguata. Completano il progetto incontri divulgativi aperti al pubblico per diffondere la cultura del prendersi cura.