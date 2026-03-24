Nefrologia di Asst Lariana protagonista all’ERA Education Meeting di Sarajevo

Vi ha partecipato la dottoressa Lucia Del Vecchio, direttore facente funzioni della Nefrologia e Dialisi

Asst Lariana si conferma un punto di riferimento internazionale nel campo della Nefrologia.

Il convegno

Nei giorni scorsi a Sarajevo la dottoressa Lucia Del Vecchio, direttore facente funzioni della Nefrologia e Dialisi all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, ha partecipato in veste di relatrice all’ERA Education Meeting. L’evento rappresenta il terzo incontro educativo promosso dalla European Renal Association (ERA) – una delle maggiori società scientifiche di nefrologia al mondo – in collaborazione con la Società di nefrologia, dialisi e trapianto di rene della Bosnia ed Erzegovina e con il Kidney Disease Global Outcome (KDIGO), il principale organismo internazionale che produce le linee guida in Nefrologia.

L’intervento

La specialista, che ricopre anche il ruolo di presidente della task force internazionale per le donne in nefrologia (Women in Nephrology), ha tenuto un intervento focalizzato sulle raccomandazioni delle nuove linee guida KDIGO sulla gestione dell’anemia nella Malattia Renale Cronica (MRC). “Partecipare a questo appuntamento educativo internazionale è stata un’occasione preziosa per condividere le innovazioni terapeutiche che stiamo portando avanti anche nel nostro presidio – sottolinea la dottoressa Del Vecchio – Il confronto sulle nuove linee guida KDIGO 2026 ci permette di offrire ai nostri pazienti trattamenti sempre più personalizzati, basati non solo su parametri biochimici, ma sulla qualità di vita e sulla gestione di casi complessi, come quelli dei pazienti trapiantati o affetti da più patologie in contemporanea. Essere parte attiva delle attività dell’ERA e di KDIGO significa garantire che la cura dei pazienti renali del nostro territorio sia allineata ai più alti standard scientifici mondiali”.

I temi trattati

Nel suo intervento, la specialista si è concentrata sul confronto terapeutico tra l’uso degli stimolanti dell’eritropoiesi (ESA) e i nuovi farmaci HIF-PHI per la cura dell’anemia nei pazienti con MRC, analizzando le differenze tra la pratica clinica di routine e il trattamento di pazienti complessi (affetti da infiammazione o resistenza ai farmaci tradizionali) con l’obiettivo di ridurre il ricorso alle trasfusioni e migliorare la qualità della vita. Nella sessione sono stati inoltre presentati i punti chiave delle nuove linee guida KDIGO 2026, contestualizzandole con la realtà clinica europea e nazionale, anche alla luce di un recente articolo di commento dell’ERA, tra i cui autori figura la dottoressa Del Vecchio. Queste direttive segnano una svolta verso la medicina personalizzata: la gestione dell’anemia secondaria alla MRC privilegia oggi la valutazione clinica di segni e sintomi rispetto a rigide soglie di emoglobina, integrando i nuovi HIF-PHI per casi specifici e ponendo una forte enfasi sul monitoraggio dei rischi cardiovascolari.

L’European Renal Association

L’European Renal Association (ERA) L’ERA è la principale organizzazione scientifica europea dedicata alla salute dei reni. Oltre a gestire l’ERA Registry (il più grande database epidemiologico del settore in Europa), l’associazione è il motore della ricerca e della formazione internazionale, offrendo borse di studio e definendo gli standard clinici che migliorano la cura di milioni di pazienti in tutto il mondo.