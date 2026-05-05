L'iniziativa di prevenzione è fissata per il 16 e il 23 maggio, per partecipare è necessaria l'iscrizione da effettuarsi online

In occasione dell’Oral Cancer Day 2026 – iniziativa promossa dalla Fondazione Andi Ets e dall’associazione Andi – i chirurghi maxillo-facciali di Asst Lariana saranno a disposizione per un controllo gratuito del cavo orale.

Oral Cancer Day: visite gratuite a Menaggio e al Sant’Anna

Le visite si svolgeranno dalle 8.30 alle 12.30 sabato 16 maggio a Menaggio, nella Casa di Comunità, e sabato 23 maggio a San Fermo della Battaglia, all’ospedale Sant’Anna. Per fissare un appuntamento è necessaria la prenotazione che andrà fatta dal 6 maggio, a partire dalle ore 10, sulla piattaforma Eventbrite (https://www.eventbrite.it/d/italy–como/asst-lariana/) (cercare evento Asst Lariana Oral Cancer Day 2026).

L’iniziativa, come detto, è promossa dalla Fondazione ANDI ETS (https://fondazioneandi.org/) (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e dall’associazione ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani, rappresentata nel nostro territorio dalla sezione provinciale ANDI di Como-Lecco) con il patrocinio di SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale), FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), SIOeChCF (Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale), SICMF (Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale) e AIOLP (Associazione Italiana Otorinolaringoiatri Libero Professionisti).

L’Oral Cancer Day nasce nel 2007 su iniziativa di ANDI-Associazione Nazionale Dentisti Italiani – come campagna di sensibilizzazione per promuovere la salute orale attraverso la figura del dentista.

Nel 2025 sono stati stimati 5580 casi di tumore delle vie areo-digestive superiori, che includono neoplasie che colpiscono il cavo orale (bocca) e la faringe (Fonte Airc). Si tratta di un tipo di tumore più frequente negli uomini che nelle donne e rarissimo nei giovani. L’incidenza aumenta progressivamente con l’età e raggiunge il picco nelle persone oltre i 70 anni.

Le parole del dottor Luigi Colombo

“La prognosi dipende fortemente dal momento della diagnosi. Se identificato nelle fasi iniziali, il tumore della bocca può, infatti, essere trattato con successo in oltre il 70% dei casi – sottolinea il dottor Luigi Colombo, primario della Chirurgia Maxillo-Facciale di Asst Lariana – Le sottosedi più colpite sono, nell’ordine, il labbro inferiore, la lingua, in particolare il margine laterale, e la base della bocca. I principali fattori di rischio sono il fumo e il consumo di alcol e la coesistenza di questi due fattori moltiplica il rischio. Tra le cause che possono favorirne lo sviluppo c’è anche una scarsa igiene orale”.

Le regole della prevenzione: comportamenti salutari, adozione di stili di vita corretti e visite periodiche per controllare la bocca. I sintomi a cui prestare attenzione: la formazione di rigonfiamenti o ferite che non guariscono; la comparsa di chiazze bianche o rosse sulla superficie della bocca; dolore e rigidità della mandibola; dolore e difficoltà durante la deglutizione e masticazione; sensazione di qualcosa in gola; mutamenti nel tono della voce e difficoltà a parlare; perdite di sangue insolite dalla bocca; dolore nel tenere la dentiera e calo del peso corporeo. I tumori del cavo orale possono causare anche dolore all’orecchio.